Tabiverre kerkib üle valla haridustempel

Tartu abivallavanem, endine Tabivere valla juht Tarmo Raudsepp rääkis, et uue hoone vajadusest on konkreetsemalt räägitud ligi kolm aastat ehk sellest ajast saadik, kui suleti gümnaasiumiosa. Tabivere koolimaja on ehitatud kolmes etapis, gümnaasium tegutses kõige vanemas ehk 1970. aastate alguses valminud osas.

Praegu toimetavad seal algklassid ning huvikool, kuid selle majatiiva seisukord pole eriti kiita. Just selle osa asemele uus hoone kerkibki, hiljem ehitatud teine kooliosa ja võimla jäävad alles.

Kolm miljonit eurot

Tarmo Raudsepa sõnul plaaniti esialgu olemasolev hoone rekonstrueerida, kuid kui raha leidmiseks esitati taotlus koolivõrgu korrastamise meetmesse, tegi sealne hindamiskomisjon ettepaneku, et pigem võiks kaaluda uusehitist.

Selle peale lõpuks välja mindigi ning eelmise aasta augustis saadi lõplik kinnitus, et meetmest tõepoolest toetust saadakse, kokku kaks ja pool miljonit eurot. Valla omafinantseeringuna lisandub sellele umbes pool miljonit.

Veebruari lõpuni käib riigihange õppehoone arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Tabivere põhikooli direktor Piret Siivelt märkis, et oodatakse põnevaid ideid, mis toetaks ühelt poolt tänapäevast õpikeskkonda, kuid teisalt seoks uue hoone allesjäävate osadega. «Kui see valmis saab, tuleb sellest kindlasti Tartu valla kõige moodsam koolihoone,» on Siivelt kindel.

Asju tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid samas ei soovita hiljem tegeleda kiirustamisest tekkinud praagi likvideerimisega, ütles Tarmo Raudsepp.

Kui esialgu loodeti, et saab lammutusega algust teha juba selle õppeaasta lõppedes ehk jaanipäeva paiku, siis nüüd on selge, et nii kiiresti kogu vajaliku bürokraatiaga ühele poole ei saa.

Sellel aastal peaks tegevus siiski peale hakkama. Tarmo Raudsepp lisas, et asju tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid samas ei soovita hiljem tegeleda kiirustamisest tekkinud praagi likvideerimisega. «Seega ei hakka praegu välja hõikama ka täpset kuupäeva, mil uues hoones õppetöö algab,» ütles Raudsepp.

180 õpilasele

Ehitus võtab aega umbes kaks aastat, mis tähendab seda, et 2019./2020. õppeaastal saab kogu koolitöö sinna kolida. Piret Siivelti sõnul pole ehituse ajaks põhjust klassidele asendusruume otsida, sest lapsed mahutatakse ära säilivasse majaossa. Mis sellest uue hoone valmides saab, pole praegu veel kindel, kuid ühe võimalusena on kaalutud sinna kolida lasteaed.

Kuigi haldusreformi tuultes on Tabivere vald liidetud Tartu vallaga, pole Raudsepa sõnul uues volikogus keegi uue koolihoone vajadust kahtluse alla seadnud. Ning seda pole neil põhjust ka teha, kuna Tabivere kooli õpilaste arv on pidevalt tõusuteel: praegu toimetab seal 131 õppurit, kuid paari aasta jooksul peaks õpilaste arv kasvama 150ni. Üldse peaks uude hoonesse mugavalt ära mahtuma vähemalt 180 last.