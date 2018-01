Viplala Šveitsi väravas tinistas Eesti ära

Esimesel lasub moraalne kohustus visata värav, teine saab asuda teda tinistama. Eesmärgiks panna ründaja eksima. Tinistada saab mitut moodi – pilguga, kehahoiaku ja -keelega, pettemanöövritega (näiteks jätab väravavaht esimese posti natuke vabaks, aga tõstab sealpoolse käe kõrgele, proovides sundida ründajat viskama tagumisse nurka, mis tal tänu esimese postist võetud kasumile paremini kaetud).

Eilses käsipalli MM-valikmängus osutus Šveitsi väravavaht Nikola Portner tohutult edukaks tinistajaks. Suisa meister-Viplalaks. Eesti meestele olid Meistrite liigas mängiva Prantsusmaa pronksimeeskonna Montpellier puurivahi Portneri trumbid ja miinused küll kohtumise eel selgeks tehtud, aga tolku eeltööst polnud. Šveitslane tinistas Eesti käsipallureid konveiermeetodil ning oli peamine vastutaja Eesti 22:26 kaotuse ja MM-teekonna sisulise lõppemise eest (teoreetilise šansi säilitamiseks tuleb Šveits laupäeval võõrsil kaheksa väravaga alistada ja siis veel soodsaid tulemusi loota).

Kui avapoolaeg lakooniliselt kokku võtta, siis Eesti jäi kiiresti 1:5 kaotusseisu, kaotas seisul 3:7 ebatavalise punase kaardiga parima ääremängija Jürgen Rooba, jõudis korraks seisuni 7:9, ent kaotas avapoolaja 11:14. Kolmeväravalise kaotuse taga ei peitunud aga vastase mänguline üleolek, vaid Eesti laussaamatus soodsate võimaluste realiseerimisel.

Portnerist tehti mängu kangelane. Vasakult äärelt tabasid Henri Sillaste ja Kaspar Lees kahe peale viiest viskest ühe, Portner tõrjus neli. Dener Jaanimaa viskas küll kolm väravat, aga panustas kolme viskega ka Portneri tõrjesaldosse. Joonemängijad Armi Pärt ja Martin Johannson jätsid kahepeale tabamata kõik kolm viset. Samuti jättis Eesti realiseerimata mõlemad seitsme meetri visked, kusjuures esimesest teeniti ise punane kaart, sest Jürgen Rooba vise tabas Portneri pead, mis tähendab reeglite järgi eemaldamist.

Olnuks 100-protsendiliste väravavõimaluste realiseerimine kolmandikugi võrra parem, olnuks poolajaks seis viigis (ja Rooba võib-olla endiselt peatreener Rein Suvi käsutuses). Oleksitest teatavasti spordis tolku pole. Aga haavale soola raputamise nimel olgu üks säärane siinkohal ära toodud.

Teise poolaja alguses suutis Eesti vahetusest sekkunud Robert Lõpu kahe värava toel jõuda Šveitsist vaid ühe värava kaugusele (16:17). Ning kui mängitud oli 39.35, pääses Eesti tituleerituim mängija, koondise liider Mait Patrail vabalt ja soodsalt viskele… ning tabas latti.

Šveits jooksis kontrasse ja juhtis mõni sekund hiljem 18:16. Siis teenis Eesti 28-sekundilise vahega kaks eemaldamist, esimene neist väga kergekäeliselt vilistatud, ning Šveits karistusviske ja 44. minutiks oligi asi taas mokas – külalised juhtisid 20:16 ja sellega oli kõik sisuliselt otsustatud. Oleks Patraili vise läinud paarkümmend sentimeetrit madalamale (mitte latti, vaid ristnurka), siis…

Selliseid üksikuid episoode, mis võinuks muuta mängu saatust, võib leida veel (näiteks Rooba eemaldamine oli Taani kohtunikelt väga piiripealne otsus, kust puudus igasugune koduvile hõng), aga tervet 60 minutit vaadates polnud kohtumise otsustajas mingit kahtlust. Selleks oli Eesti mängijad kollektiivselt ära tinistanud Portner. Au Viplalale.

Portner: teadsin täpselt, mida ja miks teen

Eesti kapten Martin Johannson kiitis pärast mängu Šveitsi väravavahi Nikola Portneri reaktsiooni ja liikuvust: «Meie eksisime, oli tema päev.» Ka Eesti peatreener Rein Suvi tõdes, et pärast Portneri esimese poolaja hiilgepartiid tuli leppida tagaajaja rolliga, aga viigini jõuda ei õnnestunudki.

Päevakangelane Portner, kes pärjati ka igati õigustatult kohtumise parimaks mängijaks, rõhutas oma esitusest rääkides vaimse poole olulisust. «Üks-üks olukorrad on alati natuke õnnemäng, aga olin hästi valmistunud ja Eesti mängijate viskemustrid endale selgeks teinud. Teadsin kogu aeg täpselt, mida ja miks teen. Edu pant on säilitada keskendatus ja rahu. Iga korralik käsipalliväravavaht õpib enne mängu vastaseid tundma ja ülejäänud on juba mõttelahing. Kui mängija tabab kaks viset, tuleb väravavahil võidelda, aga seekord läks vastupidi. Mul oli ka natuke õnne.»