Vene telekanal võis määrata valimiste võitja Tallinnas

Ühel või teisel moel figureeris lakkamata keskerakondlaste valimiseelsetes ülesastumistes tasuta ühistranspordi teema. Emotsioone köeti üles vihjetega võimalikule tasuta sõidu kaotamisele linnatranspordis, juhul kui Keskerakond valimisi ei võida.

Kui keskerakondlasi stuudiosse kutsutud ei olnud, said saatekülalised anda ka otseseid valimissoovitusi. Näiteks ütles heategevusfondi Blagovest president Ljudmilla Gans: «Kui me valima läheme, ei vali me parteid – me valime inimesi, kes on meile tõestanud, et teevad väga palju Eesti heaks, et nad ei ole korrumpeerunud, et neid ei saa kuidagi süüdistada kasuahnuses ja et nende päralt on tulevik. /.../ Ma näen, et inimene töötab nii palju aastaid, minemata riigikokku, ehkki tal on kümneid tuhandeid hääli ja tal on tulevikku. Ta suudab veel palju ära teha,» viitas Gans Kõlvartile.

Keskerakondliku meedia varasem täht Edgar Savisaar langes nende valimiste eel põlu alla.

Saates «Meie pealinn» anti talle valimiste eel sõna ainult ühe lühikese lause jagu. Käiku läksid argumendid, et Savisaar liitus ärimeeste valimisliiduga merkantiilsetel kaalutlustel, sest tema blokil polnud valimiskampaaniaks enam raha.

Savisaare-vastase kampaania võttis kenasti kokku Mihhail Kõlvart ise: «Me oleme sunnitud arvestama sellega, et Savisaar kandideerib teises nimekirjas, mille põhimõtted on vastuolus Keskerakonna ideoloogiaga. /.../ Edgar Savisaar on sattunud teisele poole barrikaadi.»

Samorodni väidab analüüsi kokkuvõttes, et kui Tallinnas valitseva Keskerakonna juhid kinnitavad, et telesaadete ostmine PBKsse on hädavajalik Eesti venekeelse elanikkonna teavitamiseks, siis tegelikult on need saated Keskerakonna propaganda. Eriti ilmekalt väljendub see valimiskampaania ajal.

Tallinna linna PBKst ostetud saadete külaliste tuumiku moodustavad enamasti keskerakondlased või partei toetajad. Opositsionääre välditakse, sest see tekitab saadetes probleeme.

Näiteks 7. oktoobri «Vene küsimuses» osalenud Keskerakonna koalitsioonipartner valitsuses, IRLi esindaja Siim Kiisler laskus Kõlvartiga vaidlusse: «IRL on Keskerakonnaga ühes koalitsioonis ja see, mida keskerakondlased kõnelevad koalitsioonikoosolekutel, erineb sellest, mida venekeelsed keskerakondlased kõnelevad venekeelses eetris näiteks kodakondsusest ja riigikeelest,» väitis Kiisler.

Tänavu samuti ühes «Vene küsimuses» osalenud Marko Mihkelson ütleb, et käis saates üksnes selleks, et Eesti välis- ja julgeolekupoliitika seisukohti ka venekeelsetele inimestele tutvustada.

Kas neis saadetes mõjutatakse vene vaatajat Keskerakonna propagandaga? ««Vene küsimuse» põhjal võin öelda, et Euroopa Liidu liikmesriigi peaministri erakonnale ei sobi sellist propagandat teha. Oma toetust saab hoida või võita ka ausamal moel. See oleks ennekõike sidusama Eesti huvides, millest peaminister Jüri Ratas rääkis nii ilusasti aasta alguse intervjuus,» ütleb Mihkelson.

Ent kui palju Ratas üldse kursis on, mida Tallinna keskerakondliku võimu tellimusel vene vaatajale ette söödetakse?

Tuleb välja, et kui peaminister Jüri Ratas mullu 20. detsembril riigikogu kõnepuldist ütles, et ei näe PBK kasutamises vene elanikkonna teavitamiseks mingit probleemi, polnud tal kasutada ühtki PBK saadete sisuanalüüsi, mis Samorodni tehtule isegi lähedale jõuaks.