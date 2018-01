2018 meedias: võitlus mitmel rindel

Paberlehe tellijaid jääb vähemaks. Et korraliku ajakirjandusväljaande eelduseks on stabiilsed sissetulekud, teeb see ebakindlaks isegi juhul, kui reklaamimüügiga on asjad hästi. Mõned väljaanded on nüüdseks üle viie aasta tasulise sisu mudeleid katsetanud ja jagavad üksmeelselt arvamust, et tasulise sisu omaksvõtt on pigem aeglasevõitu ja vaevaline. Aktiivsemad maksjad on alla 35-aastased ning žanriliselt ollakse enim valmis maksma uuriva ajakirjanduse lugude eest.

Reklaamimüük on endiselt suure osa uudisveebide põhiline tuluallikas. Kuna konkurents väljaannete vahel on tihe ja olud muutlikud, katsetavad ka reklaamitegijad. Üha innukamalt kombitakse, kust jooksevad piirid sisu ja reklaami vahel. Ka Eesti väljaannetes klaariti eelmisel aastal mitut puhku ostetud tekstide ja ajakirjandusliku sisu suhteid.

Facebook ja Google on kahmanud endale suure osa online-meedia lugejatest ja reklaamirahast. Nende päralt on juba mitmendat aastat umbes 85 protsenti ülemaailmsest reklaamitulust. Eestis on nende aastane saak samuti kopsakas, oletatavasti kümne miljoni euro ringis.

Google ja Apple sekkuvad aina enam meedia äritegemisse ka otseselt. Veebibrauser Chrome keelustab alates 15. veebruarist osa reklaamilahendustest. Safari brauser ähvardab, et hakkab ära korjama veebilehe elemente, blokeerima kolmandate osaliste koodijuppe ning omavolitsema meediakanali omaniku veebilehe fontide ja värvidega.

Et minna vanalt ärimudelilt üle uuele, näeb meedia vaeva lojaalsusstrateegiatega. Üritatakse muuta suhtlust personaalsemaks ja võita anonüümsete klientide sümpaatiat. Selleks investeeritakse võimsalt andmehaldusse, analüütikasse, segmenteerimisse, personaliseerimisse, soovitusmootorite arendusse jms.

Facebooki ja meedia tulised suhted

Lisaks ärimudeli otsingutele on meedial risti jalus Facebook. Facebookil on praeguseks kaks miljardit kasutajat ning üha enam paistab, nagu oleks neil plaan kugistada alla suurem osa internetist.

Vaatamata järjest valjemale kriitikale, et Facebook lõhub hingi ja ühiskondi, on ta muutunud varasemast märksa küünilisemaks. Hiljuti tuli uudis, et Facebook käivitab sõnumivahetusprogrammi Messenger Kids alla 13-aastastele lastele ehk neile, kellele Facebook seni keelatud oli.

Meediainimesi on ärevaks teinud Facebooki arendatav lahendus Watch, millega Facebook viskab kinda televisioonile ja videoid tegevatele väljaannetele. Watch hakkab näitama originaalsaateid ja -sarju ning nende juurde reklaami müüma.

Vähe sellest, et Facebook on traditsiooniliselt meedialt juhtrolli röövinud ning paljude väljaannete lugejaedu sõltub Facebooki suvast, paiskab Facebook eetrisse igasugu sisu, sealhulgas ohtlikult palju libauudiseid. Libauudiste levik kasvas hüppeliselt, kui Facebook hakkas iga kasutaja lehel eelisjärjekorras näitama tema FB-sõprade postitusi, mitte ajakirjandusväljaannete omi. Facebook väidab, et kuna nad on kõigest platvorm, ei võta nad vastutust. Sealjuures näitavad Reutersi Instituudi uuringud, et üle poole inimestest, kes jõudsid mingi artikli juurde Facebooki või Google’i kaudu, ei mäleta, mis väljaande lugu nad lugesid.

Osa asjaosaliste arvates peaks meedia usalduskriisi ärahoidmiseks ise palju aktiivsema hoiaku võtma. On pakutud, et libauudiste levimisele vastukaaluks peaksid meediaväljaanded oma lugude maksumüüride taha peitmise asemel need kõigile kättesaadavana hoidma. Nendes väljaannetes, kus üritatakse end uudistega ära majandada, tekitab see valusaid dilemmasid.