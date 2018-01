Postimees teeb olümpiaga ajalugu

Eesti Meedia omandas esimest korda olümpiamängude televisiooni- ja digitaalõigused Eestis ning see on midagi uut. See tähendab, et Kanal 2, Kanal 12 ja postimees.ee näitavad ekslusiivselt olümpiapilti rohkem kui 145 tunni ulatuses otseülekannetena ja piiramatult järelvaatamiseks.

Postimehele on olukord põnev ja värskendav, kuna varem on olümpiamänge vahendatud peamiselt sõnade ja fotodega, viimastel aastatel ka videolõikudena. Anname endale aru, et vastutus on suur, aga samas ei midagi ületamatut. Maailm liigub ikka interneti poole ja liikuvat pilti on ka varem toodetud. Käime lihtsalt ajaga ühte sammu, seame uued eesmärgid, varustame end televisioonitehnikaga, ja tuld Pyeongchangi suunas!

Piltlikult öeldes näitab Postimees olümpiamängude ajal Kanal 2 ja Kanal 12 otsepilti. Näiteks kui oleme Saskia Alusalu või Roland Lessingu võistluse ära vaadanud, saame võistlust hiljem järelvaadata ja tipphetkedest kokkuvõtte teha. Nii televisioonis kui postimees.ee lehel.

See on üsna vajalik samm, sest ajavahe Lõuna-Koreaga on seitse tundi. Ehk kui olümpiaheitlus algab kohaliku aja järgi kell 14, siis Eestis on kell 7 hommikul. Kõik ei pruugi alati ju hommikul võistlust otseülekandes näha, seega tuleb appi järelvaatamine.

Üldiselt on enamiku meile huvipakkuvate võistluste kellaajad siiski soodsad. Võtame näiteks esimese võistluspäeva: laupäeval, 10. veebruaril on naiste suusavahetusega sõit kell 9.15, naiste laskesuusatamise sprint kell 13.00 ja suusahüpped normaalmäel kell 14.30. Ka hoki on soodsal ajal, päeva viimane mäng algab kell 14.

Aga samas on iluuisutamis- ja mäesuusatamisvõistlused, nagu ka lumelauasõidud varajastel öö- ja hommikutundidel, kella 3 ja 5 paiku.

Oleme oma lugejate ja vaatajate teenistuses pika võistluspäeva jooksul kogu Eesti Meedia kontserniga ja teame, et ees ootab raske, aga huvitav aeg. Anname Postimehe vahel välja ka Pyeongchangi olümpia ajakirja, kus sees pikad intervjuud ja lood olümpiasportlastega, saatekava ja lood Lõuna-Koreast. Seda saab lugeja kogu olümpia jooksul oma diivanilaual sisujuhina hoida.

Need on mulle isiklikult juba kümnendad olümpiamängud ja tean, et üllatusi otseülekannete ja lugude tegemisel tuleb alati ette. Ilma nendeta pole lihtsalt kunagi saanud. Kõige tähtsam on, et lugeja ja vaataja sellest aru ei saaks.