Rabav elu otsepildis

Piltide trükkimine sai võimalikuks tänu rastertehnoloogia kasutuselevõtule. Sellele järgnes veel ridamisi leiutusi, mis piltide ja hiljem ka videote tegemist märkimisväärselt mõjutasid.

Visuaalne meedia on meelelahutuslik. Tekitades vaatajates kohalolekutunnet, aitab pilt muuta päevauudiseid elusaks ja mõjub justkui tõestusena. See on ülesanne, mida ka parimad sõnameistrid oma lugudega täita ei suuda. Juba Jaan Tõnisson taipas suurepäraselt, kui tähtis on rääkida lugejatega lihtsalt ja kaasakiskuvalt ning pakkuda leheveergudel peale tõsiste uudiste ka meelelahutust, sealhulgas pilte.

1902. aastal kirjutas mu vanavanaisa Adolf oma päevikusse järgmised luuleread:

Teie juure tõttan ja kõik üles wõttan,

Sellepärast seiske nüüd lahke näuga seal.

Siiapoole waatke, endid korda seadke,

Silmapilk te olete klaasi pääl.

Meie Matsi tahan panna ma,

Teie pilta kõik ühekorraga.

Kui ilmub leht, siis vaadake,

Kas iseendid ka ära tunnete

Kui mitte iseend, siis ehk tunnete neist vanadest luuleridadest ära tänapäevase seltskonnaajakirjanduse? Jättes kõrvale tehnoloogilise arengu, pole viimase enam kui saja aasta jooksul just palju muutunud.

Tehnoloogiliselt areneb meediamaailm aga pidevalt. Saated ja videoreportaažid on Postimehe fotograafide igapäevatöö. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas argiseidki nähtusi uudse nurga alt näidata. Võtsime appi droonid, võimekad seikluskaamerad, 360 kraadi kaamerad, interaktiivsed pildipleierid.

Ootamatute sündmuste puhul oleme valmis operatiivseteks otseülekanneteks. Tänavu enim vaataja tähelepanu pälvinud ülekannetest märgiksin ära otseülekanded spontaansest noorte tantsupeost Tallinnas Vabaduse väljakul ja mõni kuu hiljem sealsamas noamehe mahalaskmise järgsest olukorrast. Pingutame selle nimel, et teid reaalajas sündmuste keskmesse viia, olgu meie edastavad sõnumid siis rõõmsad või dramaatilised.

2017. aastal vaadati meie videobaasist 60 000 videot 20 miljonit korda, kusjuures vaatajarekordeid lõid Postimehe toimetusele lugejate saadetud klipid. Need salvestised andsid edasi erakordseid sündmuseid ja juhtumisi, mida suur lavastaja Elu meie teele paiskab. Olid need siis traagilise lõpuga autoavariid läbi pardakaamera nähtuna või telefoniga filmitud hetked, mis kedagi külmaks ei jäta. Oleme oma kaasautoritele selle materjali eest tänulikud!

Tasub siiski südamele panna, et salvestades ohtlikke olukordi, tuleks eeskätt mõelda nii enda kui ka kaaskodanike elu ja tervise hoidmisele. Mitte ükski ülesvõte ei kaalu üles inimeste elu. Rabavaid ja õnnelikke hetki algavaks aastaks!