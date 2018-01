Elektrooniline Postimees aina kasvab

2018. aasta on võib-olla märgiline selles mõttes, et millenniumilapsed saavad nüüd täisealiseks. See on ka hea võimalus teha tagasivaade 18 aasta tagusesse aega. Toona, 1999. aasta lõpus, oli Postimehe nädala keskmine tiraaž 58 600 eksemplari.

18 aastaga on trükiarv seega vähenenud umbes 600 eksemplari võrra aastas. See näitab, et trükimeediaturg on endiselt tugev, lugejad usaldavad Postimeest ja on talle truud.

Kuigi tiraaž ei ole otseses seoses lugejate hulgaga, ei saa neid ometi päris eraldi vaadata. Trükiarvu stabiilsena püsimine annab hästi märku lugejaskonna suurusest, mis säilinud. Eesti lugejauuringu värskeimate, 2017. aasta sügise andmete põhjal on Postimees Eesti suurima loetavusega trükimeediaväljaanne, mille iga numbrit loeb ligikaudu 184 000 inimest (vt joonist). Postimehel on 37 000 lugejat rohkem kui Maalehel, millel on suuruselt teine lugejaskond. Ent mis veelgi olulisem: võrreldes aastataguse ajaga on Postimehe lugejaskond vastupidi eeldustele hoopis kasvanud. Iga meie paberlehe numbrit loeb sel aastal 8000 inimest rohkem kui mullu.

Elektroonilises meedias on Postimehe veebilehtede kooslus suurima kasutajaskonnaga, iga päev vaatab neid lehti 240 000 ja kuus 613 000 inimest.

Lähimat konkurenti Delfit edestab postimees.ee 39 000 lugejaga kuus. Aastaga on Postimeest internetist lugevate inimeste arv kasvanud 6000 võrra, samas kui Delfi lugejaskond on aastatagusega võrreldes kahanenud ca 18 000 inimese võrra (Gemius Audience’i andmed 2016. ja 2017. aasta novembrist).

Kasutajaskonna kasv on tulnud telefonist uudiseid lugevata inimeste arvelt, keda on Postimehe kasutajaskonda iga päev lisandunud 6000 ning kuu jooksul 37 000 inimese võrra. See tähendab, et telefonist loeb Postimehe uudiseid 443 000 inimest kuus. Statistikaameti sügisestele andmetele tuginedes kasutab telefoni internetis käimiseks 614 000 inimest, mis tähendab, et Postimehe lehte on vaadanud ümmarguselt kolmveerand Eesti nutitelefonikasutajatest.

Mobiilist loetavat lehte on Postimees aasta jooksul ka kõige põhjalikumalt uuendanud ning lugejad on uuenenud versiooni hästi vastu võtnud. Ja tundub, et ka tuttavatele soovitanud, sest Gemius Audience’i andmetel on kasutajate arv kasvanud just pärast uue mobiiliversiooni valmimist suve hakul.

Kasutajaskonna kasv ei oleks aga midagi väärt, kui lehele sattunud inimesed sealt kohe edasi liiguksid, lugemata ühtki lugu või vaatamata ainsatki videot. Meeldiv areng on toimunud ka siin: Postimehe lehtedel veedetud aeg on aastatagusega võrreldes tublisti kasvanud. See on aastaga pikenenud 14 minuti võrra kasutaja kohta ning praegu veedetakse Postimehe veebilehtedel keskmiselt 4 tundi ja 36 minutit kuus. Kõige rohkem on pikenenud telefonist lehelugemise aeg: 26 minuti võrra kasutaja kohta kuus. 2018. aastasse läheme teadmisega, et keskmine mobiilist uudiste lugeja veedab Postimehe seltsis ümmarguselt kaks tundi kuus.