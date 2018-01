Ilona Leiva kolumn: õnnelik olemisest ja enda luuseriks tembeldamisest

Uusaastalubadused kätkevad enamasti tervise eest hoolitsemist, mingist pahest loobumist või lubadust viia lõpule poolelijäänu – olgu see haridustee või vannitoa remont. Suuremal osal lubajaist kipub minema nagu Bridget Jonesil. Miks me anname endale lubadusi, mida meil pole plaaniski täita?

Muidugi on ka neid, kes oma lubadusi hoolikalt kaaluvad ja plaanitu kindlameelselt ellu viivad, kuid enamikul uusaastalubadustest pole lubadusega midagi pistmist. Need on olenevalt olukorrast ja lubajast sihikindlad või sootuks laisad unistused sellest, kuidas olla hoopis edukam inimene. «Kui mul oleks kümme kilo pekki puusadel vähem, prantsuse keel suus ja doktorikraad vähemalt alustatud, siis hakkaksin elama» on tüüpiline uusaastalubaduse stiil ühtedele. «Kui ma nüüd sellel aastal vanas vaimus jätkan, siis olen endas lõplikult pettunud» on teine, märksa ennasthävitavam viis uut aastat vastu võtta.

Mu noorpõlve päevikud on aasta-aastalt täis justkui kohustusliku formaadina kirja pandud uusaastalubadusi. Kirjutasin sinna seda, mida uskusin mulle head tegevat, kuid mille nimel ma ülemäära tõsiselt ei pingutanud. Ja ka neid asju, mis oma lõpetamatuses närisid. Et on vaja ülikool lõpetada, vähemalt kümme kilo alla võtta ja elu armastus leida.

Me müüme endale illusiooni, et uus aasta tähendab millegi uue algust, puhast lehte. Justkui võiksime uue iseendana astuda uude keskkonda ja asuda seal kujundama oma uut mina. Õigupoolest oleme hakanud nii arvama lakkamatu turunduse toel. Pahedest loobumise tööstus suunab oma turunduse just aasta algusesse, sisendades meile, nagu oleks meil nüüd senisest enam tahtejõudu ja teadlikkust. Samal ajal loomulikult ostes neid tooteid ja teenuseid, mis meid kukesammu võrra lubaduse täitmisele lähemale peaksid aitama.

Jaanuari lõpuks tunnevad paljud end juba läbikukkujatena. See, mida aastavahetusel soovitud sai, ei hakanud tööle pelgalt sellepärast, et võtsime uue kalendri. Ka turundus, mis näitab kõiki loobumisi lihtsate ja väliste vahenditega hõlpsalt elluviidavatena, ei lisa meelekindlust.

«Uusaastalubadused on põhiliselt nende inimeste privileeg, kellel on lubadustest kinnipidamisega raskusi,» resümeerib mu sõber.

Kõik suuremad muudatused paremuse poole olen oma elus teinud mõnel muul ajal, mitte aastavahetusel. Mustreid muuta saab siis, kui vaim on selleks valmis. Ja kui muutus on kõrvade vahel läbi tunnetatud, kui oled valmis sellega rinda pistma, siis ei hakka ju ootama, millal uus aasta tuleb, vaid hakkadki uut moodi toimima. Ja isegi kui tuleb tagasilöök, saab jätkata kohe, kui oled end taas kogunud.

Sellegipoolest, kui teil on oma uusaastalubadustega tõsi taga, viige need ellu. Kui olete juba rajalt eksinud, siis minge rajale tagasi kohe, kui oma metsaminekut tunnistada suudate.

Lubage endale ennekõike õnnelik olemist, siis on kõigil soovidel lihtsam täide minna.

Kõige hullem, mida uusaastalubadusi jagades teha, on ennast süüdistada ja masendusse langeda, kui ei suuda neist kinni pidada. Kerglaselt endale antud lubadusest suurem patt on end luuseriks tembeldada. Ent kui eesmärk väärib saavutamist, siis mõjuvad luhtunud katsed eneseusaldusele hävitavalt ning eesmärgile lähemale liikumise asemel triivitakse sellest hoopis kaugemale.

Kes aga kuidagi ei saa tähtpäevata alustada, võib teha uue lähte Hiina uusaastal. Siis ei lähe kogu aasta luhta. Mõnele sobib aga nn salaamitaktika: suurema eesmärgi saavutamine on jagatud väiksemaks. Näiteks lubate vabariigi sünnipäevaks olla kolm kilo kergem või otsustate, et järgmised kaks päeva püüate sigaretti süütamata hakkama saada. Kui väike eduelamus saavutatud, on juba kergem end suurema eesmärgi poole liikumas ette kujutada.