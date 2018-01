Leedu kirikust tuli päevavalgele juutide aare

Kogust, mille vanimad dokumendid pärinevad 18. sajandi keskpaigast, võib leida nii religioosseid tekste, jidišikeelset proosat ja luulet, meenutusi pogrommidest kui ka autobiograafiaid ning fotosid.

«Materjalide mitmekesisus võtab sõnatuks,» ütles Ameerika Ühendriikides asuva New Yorgi Juudi Teoloogilise Seminari juudi ajaloo professor David Fishman, nimetades avastust täielikuks üllatuseks. «Nende materjalide põhjal võiks rekonstrueerida juutide elu enne holokausti, kuna sealt ei puudu ükski aspekt, piirkond ega ajastu,» lausus ta.

Kogu leiti möödunud aastal puhastustööde ajal kirikust, mida kasutati nõukogude ajal raamatute hoiustamiseks.

Dokumendid koos ligemale kolm aastakümmet tagasi Vilniusest avastatud veel suurema koguga on Fishmani sõnul kõige erakordsem avastus juudi ajaloos, alates nn Surnumere käsikirjade avastamisest 1950. aastatel (Qumrani koobastest avastati 2. sajandist eKr kuni 1. sajandini tegutsenud judaistliku esseenide usulahu meestekloostri raamatukogust pärinevad käsikirjad – toim).

Kõige hinnalisemate leidude seas on tuntud poeedi Avrom (Abraham) Sutzkeveri (elas aastatel 1913–2010, New York Times on teda tituleerinud suurimaks holokaustist kirjutanud poeediks – toim) Vilniuse getos loodud originaalkäsikirjad mitmest jidišikeelsest luuletusest, muu hulgas ka poeemist «Minu vennale».

«Meil olid mälu järgi taastatud versioonid, mis avaldati kohe pärast sõda,» ütles Fishman holokausti üle elanud Sutzkeveri luuletuste kohta. «Nüüd on meil käsikirjad, mille ta kirjutas päriselt ise getos, ja seal on erinevusi. See oli väga vägev leid.»

1857. aastal Vilniuse juudi veekandjate ja linna hinnatud juudi õppeasutuse vahel sõlmitud kokkulepe pakub aga võimaluse heita pilk, milline oli igapäevaelu 160 aastat tagasi. Vastutasuks piibli ja talmudi koopiatele lubas õppeasutus veekandjatel kasutada sabati ning pühade ajal palvetamiseks tasuta ruumi.

Dokumentide seas oli ka patsientide raamat, mille autor on tuntud juudi arst ja poliitiline aktivist Zemach Shabad, kellele on Vilniuse kesklinna püstitatud monument.

Vilniust, mida nimetati enne Teist maailmasõda põhja Jeruusalemmaks ning mis on heebrea keeles Vilna ja jidiši keeles Vilne, oli juudi kultuuri ning usuelu keskus ja sadade juudi sotsiaal-, kultuuri- ning teadusorganisatsioonide kodu.

Neist üks olulisem oi 1925. aastal rajatud Jidiši Teadusinstituut (YIVO), mis dokumenteeris ja uuris juudi elu Ida-Euroopas. Selle asutajate sekka kuulus ka Shabad.

YIVO New Yorgi haru asutati 1926. aastal ja sellest sai instituudi peakorter 1940. aastal pärast Teise maailmasõja algust. Pärast Vilniuse okupeerimist 1941. aastal hävitasid natsid juudi kogukonna ja röövisid selle kultuuriväärtusi.

Natsid sundisid juudi luuletajaid ja intellektuaale Vilniuse getos selekteerima jidiši- ja heebreakeelseid raamatuid ja dokumente. Osa neist röövitud tekstidest saatsid sakslased Frankfurti, kuid oma elu hinnaga riskides õnnestus juudi arhivaaridel osa väärtuslikke dokumente oma piinajate eest päästa. Neist räägibki professor Fishmani teos «Raamatute salakaubavedajad» (ingl k «The Book Smugglers»).

Oht ei kadunud ka pärast natside kaotust sõjas. Pärast sõda päästis leedulasest raamatukoguhoidja Antanas Ulpise sekkumine natside okupatsiooni üle elanud dokumendid Nõukogude Liidu okupantide ja diktaator Jossif Stalini juutidevastase puhastuse eest.