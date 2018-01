Kaebused Postimehe kohta pressinõukogule

Artikkel: Minu vald, minu elanikud, minu raha, minu kool!

23. november 2016

Kaebaja: Jozsef Weinrauch, Pala vallavanem

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et ajakirjanik ei öelnud, et teeb intervjuud telefoni teel ja salvestab selle; et artikli toon on halvustav ja see sisaldab valeväiteid.

Otsus: tauniv. Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksit, mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikkel ühepoolne (sisaldab kaebaja kohta negatiivseid hinnanguid), kaebajat halvustav ja sellest kumab läbi ajakirjaniku hoiak kaebaja suhtes.

Artikkel: Metsavahendaja kinnitusel saadakse andmed avalikest allikatest

15. jaanuar, postimees.ee

Kaebaja: Taavi Lellep, Eesti Metsameistri OÜ juhatuse liige

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et tema karistusandmeid avaldades rikuti tema õigusi.

Otsus: õigeksmõistev. Pressinõukogu hinnangul on artikkel osa seeriast, mis käsitleb kahtlast metsaäri, ja selles kontekstis on kaebaja karistusandmete avaldamine põhjendatud.

Artikkel: Kinnipidamiskeskus maadleb piire kompavate asukatega

18. detsember 2016

Kaebaja: Urve Kaur, Harku kinnipidamiskeskuse psühholoog

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et artiklis on talle otsene negatiivne viide, mistõttu tunneb ta end süüdimõistetuna; et artiklis saavad sõna tema hinnangul asjatundmatud allikad ja et ajakirjanik kasutas manipulatiivseid võtteid.

Otsus: õigeksmõistev. Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kogu artikli kontekstis ei oma psühholoogi puudutav lause sellist tähtsust, et juhtunust pikemalt kirjutada või kaebaja kommentaari võtta. Lisaks põhineb info kinnipidamiskeskuse juhi sõnadel, milles ei olnud toimetusel põhjust kahelda, sest kinnipidamiskeskuse juht vastutab kõige keskuses toimuva eest.

Artikkel: Sugulaste rumalus tekitas lapsele hiigelvõla

28. jaanuar, postimees.ee

Kaebajad: Meelis Neelov ja Eesti Investorite Grupp OÜ

Kaebuse sisu: kaebajad ei olnud rahul, et neilt ei võetud enne artikli ilmumist kommentaari ja artiklis ei viidatud refereeritud telesaates «Insight» edastatud seisukohtadele.

Otsus: tauniv. Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksit, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osalised. Pressinõukogu hinnangul on kaebajaid käsitletud kritiseeritavana ja seetõttu oleks pidanud neile suuremas mahus sõna andma.

Artikkel: Stolitsa vaikib Arvo Sarapuu skandaali maha

25. mai, postimees.ee

Kaebaja: ajalehe Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat, kontrollimata ja valet infot.

Otsus: tauniv. Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte, mille järgi peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info, ning konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osalised.

Artikkel: Olev Remsu: Eestit halvavad parteilised ja rahvuslikud valikud

15. juuni, postimees.ee

Kaebaja: ajaleht Stolitsa

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et väljaande Stolitsa kohta on tehtud kontrollimata üldistus ning et Postimees avaldab eksitavat infot teiste väljaannete kohta.

Otsus: õigeksmõistev. Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus ja tegemist on autori arvamusega, lisaks avaldas väljaanne täpsustuse. Ka pole artiklis märgitud, et autor pidas silmas just Stolitsat.

Artikkel: Eesti maksumaksja taob kinni totraid «mänguasju»

31. mai, postimees.ee

Kaebaja: Baltic Media Alliance OÜ

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et artiklis on telekanal Pervõi Baltiiski Kanal kohta mittetäielikke ja eksitavaid andmeid, mis kahjustavad telekanali mainet, väljaanne pole andnud võimalust vastulauseks ega valeinfot ümber lükanud.

Otsus: õigeksmõistev. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamusartiklis ilmunud veaga, mille väljaanne järgmisel päeval parandas. Parandusele on tähelepanu juhitud ka artikli all.