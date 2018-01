Parteilased maakondlike talituste etteotsa

Haldusreformi ühe osana kinnitati läinud aasta lõpus ametisse rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna maakondliku talituse juhid, kes asusid sel nädalal täitma maavanematest jäänud tühimikku. Ainsana jäi ametikoht täitmata Ida-Virumaal, kus korraldatakse uus konkurss.

Kuigi maakondades kandideeris ametikohale isegi kuni 40 inimest, osutus hämmastaval kombel pooltel juhtudel valituks ikka mõni valitsuspartei liige. 14 juhist täpselt pooled ehk seitse on kas Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) või Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikmed.

Näiteks sai Läänemaa maakondliku talituse juhiks 14 kandidaadi seast endine maavanem Neeme Suur. Sotside ridadesse kuuluva Suure valituks osutumise teeb eriti kurioosseks asjaolu, et ta juhib ka Lääne-Nigula vallavolikogu tööd. Tema vastse ametikoha ehk maakondliku talituse juhi üks tööülesandeid on aga järelevalve kohaliku omavalitsuse üle eri valdkondades.

Rahandusministeeriumist öeldi Postimehele, et nemad siin konflikti ei näe, sest regionaalse talituse juht on nagu iga teine rahandusministeeriumi ametnik ja võib seega volikogu töös osaleda.

Sotsid olid edukad ka näiteks Tartumaal, kus oli kõige tihedam konkurents – 40 inimest ametikohale. Valituks sai Jaan Õunapuu, kes on riigikogulase ja ministriameti kõrval töötanud pikka aega ka Tartu maavanemana.

Järvamaal leiti kümnest kandidaadist parim olevat keskerakondlane Aivo Toomistu, järvakatele tuttav pulmaisa, kes sai viimastel kohalikel valimistel kuus häält. IRLi liikmeist said talituse juhiks Toomas Piirmann Võrumaal ja Andrus Saare Raplamaal.

Kümnete tahtjate seast valis parimad välja rahandusministeeriumi kokku pandud valikukomisjon. Sinna kuulusid regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet, talitusejuhi ametikoha vahetu juht regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ning personalikonsultant Kristi Räime.

Valikuprotsess nägi välja nagu iga teinegi: komisjon vaatas läbi tähtajaks laekunud CVd, potentsiaalsed kandidaadid kutsuti vestlusele ja selle põhjal otsus tehtigi. Intervjuuvooru pääsesid üksnes need, kes vastasid konkursitingimustele ehk kel oli kindlasti kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus.

Enamik talituse juhte hakkab saama 2200 euro suurust kuupalka, välja arvatud Harju- ja Tartumaal, kus töötasu on vastavalt 2400 ja 2300 eurot. Veidi suuremat palka põhjendab rahandusministeerium sellega, et neis talitustes on tööülesandeid mõnevõrra rohkem.