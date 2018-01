Endine Tartu esimaadleja avab vaksalis näituse Hiinalinnast

Perifeerse linnaosa õhustik ja inimesed köidavad Kilki sedavõrd, et ta kohalike eeskujul kasvatab seal ka ise köögivilju.

Kohatruud hiinalinlased

Kilgiga juttu alustades saab peagi selgeks, et see naine tervitab elus uusi ja ootamatuid väljakutseid. Näiteks alustas ta täiskasvanuna professionaalsel tasemel treeninguid Jakob Prooveli käe all ning pälvis Eesti meistri tiitli naistemaadluses aastatel 2012–2015. Ta on võitnud medaleid judos. Viimased poolteist aastat on Maria vaimustunud Hiinalinna eksootilisest miljööst.

«Mingil hetkel avastasin, et Tartus on piirkond, millest keegi eriti midagi ei tea. Et see on nagu must laik ja isegi põlistartlased seal ei käi,» selgitas Kilk oma huvi Hiinalinna vastu. Tema sõnul on paik seotud hirmujuttudega ning võib vaid ette kujutada, kui rikkalik ja värvikirev on kohalik folkloor.

Hiinalinna aiamaadel tegutsevate inimeste pildistamist ja nende intervjueerimist alustas Kilk aasta tagasi, kuid on kohaga tuttav juba 2000ndate algusest. «Tollal oli pilt õõvastav ja masendav, need prügiväljad olid ikka kohutavad,» meenutas ta.

Selle asemel, et õhtuti televiisori ees istuda või arvutimänge mängida, käivad Väike Sanja ja tema isa õhtuti koos aiamaal ehitamas. | FOTO: Maria Kilk

Kilgi hinnangul arvavad põlistartlased tihti, et vaid vene keelt kõnelevad inimesed, nende seas Hiinalinna aednikud, on juurteta inimesed. «Positiivne üllatus oli see, et nad on äärmiselt kohatruud,» tõdes ta. «Sageli on nad sinna läinud varases nooruses, Hiinalinnas omavahel tutvunud, abiellunud ja kogu ülejäänud elu elanud.»

Kilgile avaldas aastase pildistamisperioodi jooksul muljet, kui suure armastusega hiinalinlased oma maalappi suhtusid. «Seal on suured jämedad puud, mis on nende endi istutatud, sinna on maetud nende lemmikloomad,» tõi ta näiteid. On tavaline, et nende lapsed on ostnud korteri samuti Hiinalinna, kuid juba uutesse korrusmajadesse.

Näitusele on Kilk lisaks fotodele välja pannud ka Hiinalinna aednike lood. «Mõnes mõttes pean ma neid lugusid isegi olulisemaks. Küsisin inimestelt, millega nad tegelesid, kuidas nad Hiinalinna ja Eestisse sattusid ja mida nad Eestist varem teadsid. Näitusel saabki vastused just nendele küsimustele,» selgitas ta.

Puhast toitu oma pojale

Küsisin Kilgilt, mis sundis teda lõpuks ikkagi pildistama Hiinalinna aednikke. «Mul sündis poolteist aastat tagasi väike pojakene. See, et hakatakse mõtlema, kust meie toit tuleb, on noortel emadel tavaline. Ei taha enam osta Konsumist neid lõhnatuid tomateid. Hakkasin otsima võimalust puhast toitu ise kasvatada,» põhjendas ta.

Kilgi sõnul jõuab lapsevankriga jalutades kesklinnast 15 minutiga kohta, kus avaneb täiesti teistsugune maailm. «Ööbikud laulavad, taimed kasvavad, see on täielik paradiis,» õhkas ta. Kohalikud aednikud on Kilgi sõnul nii lahked, et iga kord, kui ta Hiinalinnast lahkub, on vankri pakiraam aiasaadustest lookas.

Kilgi arvates on sealsed potipõllumehed avatud ja jagasid oma elulugusid hea meelega. «Nad rääkisid asjadest, mis on elulised ja juhtunud ka minu sõpradega,» nentis ta.

Kilgil on kahju, et tartlaste silmis on Hiinalinnal halb maine. Eelarvamusi kummutada ja Hiinalinna aednike kogukonda eestlastele lähemale tuua on kindlasti üks näituse põhilisi eesmärke. Facebookis saab Kilgi tegemistel silma peal hoida lehekülje «Tartu Hiinalinna aiamaad» kaudu.