Kristlaste arvust kiiremini kasvab nende tagakiusamine

Varem muuhulgas diplomaadi, hispaaniakeelse CNNi Brüsseli korrespondendi ja lobistina töötanud Szymanski on üks neist inimestest, kes ÜRO rahastuse vähendamise nimel tööd tegi. Tema arvates on organisatsioon raha kaotamises ise süüdi, sest ei pööranud tähelepanu kriisiriikide kristlastele ja utsitas pagulaseks minema inimesi, kes jäänuks pigem koju.

Milliseid tendentse näitavad ACNi aastate jooksul välja antud raportid kristlaste tagakiusamise kohta?

Kristlaste arv maailmas kasvab, aga nende tagakiusamine kasvab kiiremini. Kristlus on maailma tagakiusatuim religioon.

Miks?

See erineb riigiti.

Meie raport kasutab põhimõtteliselt ÜROga sama usuvabaduse definitsiooni. Oleme välja arendanud süsteemi, kuidas määrata, kas tegu on sallimatuse, diskrimineerimise, tagakiusamise või genotsiidiga. Neil kõigil on veel paarkümmend alamkategooriat, kuhu märgitakse, kas tegu on näiteks mõrva, vandalismi, rünnaku või sellega, et inimestel ei lasta lihtsalt teatud valdkonnas töötada.

Kõige kriitilisem on see vööde kaardil, kus näeme islamifundamentalismi. Samuti India, sest seal lokkab hindude ja budistide religioosne natsionalism. Nad lömastavad teiste päid sama gongiga, millega usukaaslasi palvusele kutsuvad.

Areng käib sallimatusest diskrimineerimise ja siis tagakiusamiseni. Kõigepealt tuleb sallimatus. Nad võivad teile peksa anda näiteks selle eest, et kannate siin Molenbeekis (Brüsseli linnaosa, kus elab palju moslemi päritolu sisserändajaid ja nende järeltulijaid – toim) liiga lühikest seelikut, kuid põhimõtteliselt olete siiski kaitstud.

Teie hinnangul võib Belgias öelda, et siin on usuline sallimatus kristlaste suhtes?

See on väga selge.

On näiteks piirkondi, mida loetakse moslemitele kuuluvaks. Nad tahavad, et te ei sööks ega jooks väliterrassidel, sest see on nende ala.

Aga see on Brüssel, ma tahan seal istuda ja Coca-Colat juua! Nemad ütlevad, et ei, meil on ramadaan ja te ei saa seda teha. Kui te sellegipoolest seal istute ja joote, viskavad nad teie pihta asju. Ettekandja ei saa midagi teha – kui tüdruk seal ramadaani ajal keset päeva töötab, siis teda solvatakse ja rünnatakse niikuinii.

On palju reegleid, mida moslemid agressiivselt kehtestavad. On rumal öelda, et see on nende elustiil. Vabandust, nemad nimetavad seda oma usuks, aga see voolab kõige peale.

Usuline sallimatus kristlaste suhtes on juba Euroopasse jõudnud. On aga suur vahe sallimatuse ja diskrimineerimise vahel. Sallimatus on illegaalne. Selle ohvrina saate kaebuse esitada ja politsei peab asuma teie poolele, sest teie ajasite omi asju, väljusite kirikust ja keegi heast peast ründas teid.

Aga asjad lähevad järjest keerukamaks, sest nn lääne demograafiline koosseis on muutunud. Kui on sallimatuse juhtumeid, peavad poliitiline liider, asjaomane ametivõim ja arvamusliidrid ütlema, et see on vale ja me ei luba selliste vabaduste rikkumist. Kui võimud hakkavad kõrvale vaatama või valituks osutuvad inimesed, kes propageerivad sallimatust, on meil probleem. Kõikuma löövad institutsioonid, mis kaitsevad põhiinimõigusi.