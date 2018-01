Kes on Justin Sobaje ja kuidas ta jõudis Helger Lipmaani?

Kõnealuses advokaadibüroos on töötanud ka näiteks endine Wisconsini senaator Russ Feingold ja Wisconsini kuberner Jim Doyle, ent absoluutselt kõige kuulsam firma palgal olnud jurist on legendi staatuses USA ülemkohtu endine kohtunik Antonin Scalia, kes töötas Harvardi ülikoolis käies teise ja kolmanda kursuse vahelisel suvel Foley & Lardneris advokaadiabina.

Sobaje sai arvutiteaduse bakalaureuse- ja magistrikraadi California ülikooli (UCLA) inseneri- ja rakendusteaduste koolist. Hiljem õppis ta samas ülikoolis doktoriõppes juurat.

Sobaje töötas 1999. aasta suvel kolm kuud programmeerijana Jaapani IT-ettevõttes NEC ja hiljem neli kuud pogrammeerijana Intelis. Alates 2004. aastast on ta töötanud advokaadibüroos Foley & Lardner LLP.

Advokaadibüroos on tema erialaks intellektuaalse omandi ja patendi juhtumid. Ta haldab ka patendiportfelle, mis kuuluvad elektroonika- ja mehaanikafirmadele. Nende firmade valduses on arvuti riist- ja tarkvara, traadita ühenduste, pildituvastuse jm patendid. Sobajele endalegi kuulub kaks patenti.

Sobaje sõnul hakkas ta bitcoin’i vastu suuremat huvi tundma detsembris lahvatanud buumi ajal, kui tema töökaaslane rääkis pidevalt, kui palju raha ta on litecoin’idega (bitcoin’i-sarnane krüptoraha – toim) teeninud.

«Minu jaoks muutusid kõik krüptovaluutad väga huvitavaks. Võtsin ette bitcoin’i seletuskirja (inglise keeles white paper – toim), et näha, milline tehnoloogia selle taga on. Lugesin ka Satoshi Nakamoto (bitcoin’i asutaja varjunimi – toim) ja nende kohta, keda temaks on peetud – Hal Finney, Nick Szabo jne,» rääkis Sobaje «Kuid nad on kõik bitcoin’i loomist eitanud,» lisas ta.

Kuna mees tegeleb palju patentidega ja nende kehtetuks tunnistamisega, siis eeldab töö temalt põhjalikku tehnoloogia ja selle ajaloo uurimist. «Seega on mul terve süsteem, kuidas selliseid ajaloolisi otsinguid teha. Kasutasin seda ka bitcoin’i ja Nakamoto puhul,» selgitas Sobaje.

Samuti uuris mees videoid, kus analüüsiti Nakamotot stiilimeetriliselt ehk kasutades stiili seaduspärasid. «Uurisin seal esile tõstetud Nakamoto teatud väljendeid ja üks esiletõusnutest oli Helger Lipmaa,» selgitas Sobaje. Ta nentis, et see ise ei ole otsene tõend, ent kogumis teiste leitud infokildudega on see siiski huvitav.

Seejärel kirjutas Sobaje suurematele ajalehtedele, mida ta loeb – New York Timesile, Los Angeles Timesile, The Sunile ja Zero Hedge’i nimelisele blogile –, ent vastama vaevus talle vaid New York Times, kust talle kirjutati, et selle teemaga tegeleval ajakirjanikul pole aega.

Samuti kirjutas Sobaje eelmise aasta viimasel päeval Helger Lipmaale kirja, milles küsis otse, kas viimane on Satoshi Nakamoto. Vastust ta ei saanud.

Päev pärast teistele ajalehtedele kirjutamist pöördus Sobaje Postimehe poole, lootes, et eesti ajakirjanikud võivad olla loost huvitatud. Esmalt kirjutas ta oma erameililt, esitades punkthaaval põhjenduse, miks ta arvab, et Satoshi Nakamoto on tegelikult Helger Lipmaa. Suur osa neist põhjendustest on esitatud juuresolevas loos.

Postimees võttis kohe Sobajega ühendust, esmalt meili teel ja hiljem telefonitsi. Ta kinnitas telefonis, et on seesama Los Angelse jurist, kelle kohta leiab internetist ja ajalehtedest kümneid viiteid. Tõestuseks saatis ta palve peale paari minuti jooksul meili oma advokaadibüroo ametlikult meiliaadressilt, mis on märgitud ka firma kodulehel.

Sobaje sõnul ei asunud ta bitcoin’iga seonduvat uurima oma töö tõttu ning tal puudub asja vastu professionaalne huvi. «Kuna sellest räägiti palju ja mind hakkas see huvitama, siis mõtlesin proovida, kas ma suudan midagi huvitavat leida,» selgitas ta.