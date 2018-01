Endine peastrateeg kuulutas Trumpidele sõja

Aasta oodatuimaks poliitraamatuks nimetatud ajakirjanik Michael Wolffi teos «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja») on suure lugejatehuvi tõttu juba enne ametlikku avaldamist 9. jaanuaril tõusnud raamatumüügikaubamaja Amazon edetabeli tippu. Raamat saadeti tutvumiseks ja teose paremaks turustamiseks ka Guardianile ning New York Magazine’ile, kes sellest katkeid avaldasid.

Wolff, kes on mitmete väljaannete kolumnist ja meediamoguli Rupert Murdochi biograaf, on enda sõnul raamatu tarbeks teinud enam kui 200 intervjuud presidendi, tema lähikondsete ning Trumpi administratsiooniga vähem või rohkem seotud isikutega.

Nende usutluste põhjal väidab Wolff näiteks, et Trump ei tahtnud presidendiks saada ja valimisvõit tuli talle täieliku üllatusena. Samuti osutab Wolff raamatus Trumpi nõunikust tütre Ivanka kavatsusele kandideerida presidendiks ja kirjeldab detailselt pingeid Valges Majas, mis on viinud Trumpi valimiskampaanias olulist rolli mänginud töötajate vallandamiseni.

Üks intervjueeritavatest on Trumpi endine peastrateeg Steve Bannon, kelle president vallandas mullu suvel. Bannon, kes asus pärast Valgest Majast lahkumist tööle peavoolumeediale sõja kuulutanud uudistekanali Breitbart News juures, peatub raamatus ka Trumpi kampaaniameeskonna väidetavatel sidemetel Venemaaga.

Muu hulgas kirjeldas Bannon 2016. aasta juunis presidendikampaania ajal New Yorgis Trump Toweris toimunud Trumpi kampaaniameeskonna liikmete kohtumist grupi venelastega. See kohtumine on pälvinud ka Vene-sidemeid uuriva eriuurija Robert Muelleri tähelepanu.

«Nad purustavad Don Juniori (president Donald Trumpi poja Donald Trump juuniori – toim),» ennustas Bannon vestluses Wolffiga, öeldes, et uurimine keskendub rahapesule. President Trumpi vanim poeg on üks neist, kes osales Trump Toweris toimunud kohtumisel ja on nüüd uurijate huviorbiidis.

Lisaks võtsid 2016. aasta juunis toimunud kohtumisest venelasest juristi Natalja Veselnitskaja ja tema kaaskonnaga osa Trumpi nõunik ja väimees Jared Kushner, tollane kampaaniajuht Paul Manafort, endine inglise tabloidreporter Rob Goldstone.

Veselnitskaja on varem öelnud, et Donald Trump jr andis kohtumisel mõista, et kui tema isa valimised võidab, võidakse üle vaadata Vene sanktsioonid. Samuti olevat Veselnitskaja sõnul Trump jr soovinud temalt kirjalikku tunnistust ebaseaduslike summade minemisest demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kampaaniale.

Mitme allika teatel oli venelaste lubatud Clintonit puudutav inkrimineeriv materjal põhjus, miks Trump jr kohtumisega nõustus. Trump jr-i väitel oli kohtumise teemaks hoopis Magnitski nimekirjaga (USA külmutas 2012. aastal Vene ametnike varad, kes olid seotud inimõiguste rikkumisega – toim) seotud adopteerimisjuhtum.

«Kampaaniameeskonna kolm kõrget liiget arvasid, et on hea idee kohtuda välisriigi valitsusega (Veselnitskajal on teadaolevalt sidemed Kremliga – toim) Trump Toweri 25. korruse konverentsiruumis ilma juristideta,» kommenteeris Bannon Wolffile. «Isegi kui arvata, et see polnud riigireetmine, ebapatriootlik või lihtsalt s**t lugu – ma arvan, et kõike seda see oli –, siis oleks pidanud kohe kutsuma FBI (USA Föderaalse Juurdlusbüroo – toim),» lisas Bannon.