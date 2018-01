Pyeongchangi mäesuusaprintsessi uskumatu eesmärk

On 2014. aasta 21. veebruar. Sotši olümpial algab naiste slaalomivõistlus. Mäesuusatamise tehnilisim ala pole üldjuhul ameeriklannade meelisdistants olnud, ent seekord hellitatakse lootusi ka teisel pool ookeani. Heledapäine Mikaela Shiffrin on võitnud juba mitu MK-etappi, ent kas ta närvid peavad kogenud Kesk-Euroopa suusatajatega konkureerides vastu ka tähtsaimal tiitlivõistlusel, ei oska veel keegi öelda. Ta on ju alles 18-aastane!

Esimene laskumine. Shiffrin tuhiseb Krasnaja Poljana mäenõlvast alla uskumatu kiirusega, tegemata seejuures ainsatki viga. Finišijoont ületades lööb suurele tabloole aeg 52,68. Ta on alistanud lähemad konkurendid poole sekundiga! Teisel laskumisel saab Shiffrin lubada endale juba kindla peale sõitmist ning kuld ongi käes. USA naine on võitnud 42-aastase vahe järel slaalomis olümpiakulla. Kunagi varem pole seejuures keegi, ei meestest ega naistest, nii noorelt sel alal olümpiavõitjaks kroonitud.

Neli aastat on tollest mälestusväärsest võistlusest möödunud ja Pyeongchangi olümpiaslaalomile läheb Shiffrin vastu juba suure (ja ainsa!) favoriidina. Tema statistika paneb õhku ahmima: viimasest 27 slaalomist on ta võitnud 22. «Mikaela on ilmselt parim mäesuusataja, keda ma olen eales sõitmas näinud. Pean siinkohal silmas nii mehi kui ka naisi,» ei jäänud USA edukaim mäesuusataja Bode Miller (40) hiljuti Reutersile intervjuud andes tagasihoidlikuks.

Sport kui muusika

«Mäesuusatamine on minu kunstilaad,» ütles Shiffrin hooaja hakul olümpiamängude ametlikule leheküljele. «See on justkui pusle, maal või muusika. Kui ma suusatan, on see nagu muusikapala. Kuulen oma peas rütmi ning kui hakkan suusatama, hakkavad suusad ja kostev rütm koostööd tegema. Kuna liigun niivõrd vabalt edasi, ei jäägi mul muud üle kui lihtsalt seda protsessi nautida.»

Ent slaalom pole enam sugugi ainus ala, kus Shiffrin kullale pretendeerib. Detsembris sai ta karjääri esimese võidu slaalomist kõige enam erineval distsipliinil ehk kiirlaskumises, mis kinnitas tema mitmekülgsust. Kõigest 22-aastasena on ta jõudnud poodiumile 55 MK-etapil, neist kõrgeimale astmele 38 korral.

Uue aasta esimeste päevade võidud Oslos ja Zagrebis kasvatasid Shiffrini MK-sarja punktiarve tänavusel hooajal juba müstilise 1081ni, mis tähendab, et lähimast jälitajast, sakslannast Viktoria Rebensburgist on tal punkte juba üle kahe korra rohkem. Pole kahtlustki, et ta tuleb teist aastat järjest MK-sarja üldvõitjaks. Ent see pole olümpiahooajal sugugi primaarne.

«Mikaela on niivõrd hea tasakaaluga, dünaamiline, intensiivne ja keskendunud, et tal on Pyeongchangis võimalus igal alal, kus starti asub,» usub Miller, kellel on Shiffriniga ka konkreetne seos. Nimelt juhendas Millerit noorpõlvest kuni hiilgeaegadeni Mike Day, kes on hiljem viinud kahe olümpiakulla ja viie MM-tiitlini Ted Ligety ning juhendab nüüd Shiffrinit.

Ema suur tugi

Poolteist aastat tagasi nõustus Day hakkama juhendama USA naiste koondist, kus tema põhiülesandeks sai just Shiffrini treenimine. «Ütlen päris ausalt, Mikaela sportliku talendi kõrval oli tegelikult peamine põhjus, miks ma olin nõus koostööd alustama, tema suurepärane iseloom,» tunnistab Day. «Ta näeb rohkem vaeva kui keegi teine. Ta veedab rohkem aega suuskadel kui ükski teine sportlane, keda kunagi olen näinud. Ja talle meeldib aus tagasiside. Ta ei kannata absoluutselt, kui keegi midagi ilustama hakkab.»