Vene laadale tuleb veerandsada müüjat

«Kauplejaid on vähemalt sama palju kui eelmisel aastal, 25 ringis küll,» ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Rõhk on söödava-joodava pakkujatel. «Saab kala ja kalamarja, vorste, pelmeene ja vareenikuid, borši, magusaid vahvleid, pannkooki, samovariteed, suitsusinki ja kana,» loetles Murumägi. «Eks oleme sellele ka teadlikult rõhunud.»

Ilm tuleb praeguste ennustuste järgi soe, mitte pakaseline, nagu sageli juhtunud on. «Loodame, et on ka kuiv,» ütles Murumägi.

Vene õigeusu kiriku kalendri järgi on jõululaupäev eeloleval nädalavahetusel, sellepärast toimub Vene turistide ja linnarahva lõbustamiseks ka laat. Esimese vene laada korraldasid vanalinna ettevõtted Haapsalus 2013. aastal. Viimastel aastatel on laata korraldanud Haapsalu kultuurikeskus.

Laadal on alati tähtsal kohal olnud slaavi kultuur. Tänavu on kolmetunnise programmi kokku pannud Haapsalu ansambel Bõliina, kes juhatab programmi ka sisse. Edasi esinevad tantsu- ja lauluansambel Terek ning Sakala kultuurikeskuse laste teatri- ja laulustuudio laululapsed Tallinnast. Nagu talvisel väliüritusel ikka, tuleb arvestada, et ilm võib sundida kava muutma.

Vene-teemat on nädalavahetusel ka kultuurikeskuse seinte vahel. Õhtul astub seal üles ansambel Svjata Vatra ja selle karismaatiline solist Ruslan Trochynskyi. «Mõtlesime, et Svjata Vatra pole meil ammu käinud. Eelmine aasta esitas Ruslan vene romansse, aga sel aastal on kohal Svjata Vatra täies hiilguses,» ütles kultuurikeskuse direktor.

Svjata Vatra on Eesti-Ukraina folkmuusikat mängiv ansambel. Ansambli helikeel tugineb suuresti Ukraina trombooni ja Eesti torupilli koostööle, erilisena mõjub ka ukrainlasest solisti Ruslan Trochynskyi temperament. Ansamblis mängivad veel Juhan Suits, Karl-Heinrich Arro ja Paul Neitsov.

Svjata Vatra kontserdi pilet maksab eelmüügis 10 ja kohapeal 12 eurot. Pidu kultuurikeskuses algab laupäeval kell 20.

Ka kinoprogramm on sel ajal veneteemaline. Lastele linastub 6. ja 7. jaanuaril kl 13 animafilm «Kolm vägilast ja Egiptuse printsess», mis on vene keeles ja eestikeelsete subtiitritega.

Täiskasvanutele näidatakse möödunud aasta kõmulist mängufilmi «Matilda», mis räägib Venemaa viimase tsaari ja priimabaleriini armastusloo. Filmi kutsus boikoteerima vene õigeusu kirik, sest selles näidati pühakuks kuulutatud tsaari ebasobivas valguses. Haapsalus algavad seansid laupäeval ja pühapäeval kell 15.