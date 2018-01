Uus formaat äratab mäesuusatajates ebatavalised tunded

Teoorias loob see esimest korda võimaluse, et üks mäesuusataja tuleb Pyeongchangi nõlvadel kuuekordseks olümpiavõitjaks, kuigi see on väga ebatõenäoline, sest seni on mäesuusataja suutnud ühelt olümpial võita maksimaalselt kolm kuldmedalit (austerlane Toni Sailer 1956., prantslane Jean-Claude Killy 1968. ja horvaaditar Janica Kostelic 2002. aastal).

Võistkonnavõistluse starti lubatakse MK-sarja rahvuste karika 15 parimat riiki, kellele lisandub korraldajana Lõuna-Korea. Igasse tiimi kuulub kaks meest ja kaks naist (lisaks mõlemast soost üks varuvõistleja) ning võistlus toimub play-off-süsteemis, kus kahest riigist nõrgem kukub välja ja tugevam liigub edasi järgmisse ringi. Duelleeritakse identsetel paarisradadel. Mehed-naised laskuvad vaheldumisi ja iga sõidu võitja teenib oma võistkonnale punkti. Kui kumbki sõitja ei finišeeri, saab punkti see, kes enne katkestamist kaugemale jõudis. Kui nelja laskumise peale on koondiste seis 2:2 viigis, selgub võitja kiireima mehe ja naise aja liitmisel.

Mäesuusatamise MMil on võistkonnavõistlus olnud kavas kuus korda. Esimeseks maailmameistriks tuli 2005. aastal Saksamaa, ülejäänud viiest MM-kullast kolm on võitnud maailma edukaim mäesuusariik Austria ja kaks Prantsusmaa, kes on ka valitsev maailmameister. MK-sarjas on eelmised neli võitu jagunenud võrdselt Rootsi ja Šveitsi vahel.

Prantsusmaa võistkonna koosseisus mullu kevadel maailmameistriks kroonitud Alexis Pinturault rõhutab, et selle ala muudab sportlase jaoks keeruliseks vajadus lühikeste pauside järel end nii vaimselt kui ka füüsiliselt stardiks valmis seada. «Võistkond peab üheskoos vaeva nägema, et iga liige oleks igaks stardiks täielikult motiveeritud ja keskendunud. Emotsioonide jagamine teistega on meie spordialal ainulaadne tunne, sest ülejäänud võistlusaladel oleme ju teineteise rivaalid. Igaüks istub oma nurgas,» rääkis Pinturault.

Pyeongchangis on võistkonnavõistlus mäesuusaprogrammi viimane ala ning kavas 24. veebruaril.