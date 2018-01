Võit iga hinna eest?

On arusaadav, et selline arusaam spordi olemusest ei sarnane tänapäevaste glamuursete võistlustega peaaegu üldse. See paneb mõtlema spordi eesmärgi ja tähenduslikuma sisu olemasolu ning selle üle, kuidas see nii märkamatult, kuid samas drastiliselt muutunud on. Kas uus ja kohane väljend peaks olema «Tähtis pole osavõtt, vaid võit»?

Kui mõelda näiteks olümpiamängude algusaegadele, tulevad meelde märksõnad «mängu ilu», «ausus» ja «inimvõimete piiride tunnetamine». Sport oli inimkeha täiuslikkuse sümbol. Atleedid valmistusid mängudeks keskendumusega ning kaotus tähendas vaid järjekordset võimalust ennast arendada. Muidugi oli võit oluline ja soovitud tulemus ning loomulikult kaasnes sellega siiski teatud kuulsus ja võimalustele vastav sära, kuid seda ei anna praegusega võrrelda. Järsu muutuse tõi sisse moodsate olümpiamängude alustamine 19. sajandi lõpus ning sellest alates on mängude ülesehitus muutunud aina enam ülesupitatuse ja võltsuse poole. Kõlab radikaalselt, kuid tegelikult on see nii.

Mida aeg edasi, seda tragikoomilisemaks, palju valikulisemaks ja tehislikumaks muutub spordi ja võistluste mõiste. On tunne, et igal aastal tekib juurde uusi spordialasid ning olümpiamängude kavasse on originaalaladest alles jäänud vaid üksikud. Ning kui olümpiamängudest mõeldes tulevad kõigepealt meelde hoopis ava- ja lõputseremooniad, siis ei tähenda see tingimata halba, kuid ütleb nii mõndagi uue aja võistluste kohta, või mis?

Loomulikult ei saa üle ega ümber ka dopinguprobleemist. Sooritust parandavad ained on spordimaailmas ära kaotanud naissoo ning tekitanud ühtlaselt lihaselise ja sileda ideaalsportlase kuju. Doping on muutnud inimvõimete piiride katsumise väheusutavaks ja kahtlustäratavaks. Kalduvust selle poole ei aita ära hoida ka kommentaatorite pettumust täis küsimus pärast järjekordset kaotust: «No mis siis juhtus?» Tekib mõte, et kas tõesti ei saa sportlast pärast kaotust enam sportlaseks nimetada.

Kuid milline siis ikkagi on spordi tähenduslikum sisu? See on võistlemine inimese kõige suurema konkurendi – iseendaga. Isikliku rekordi purustamine või kibe kaotusvalu eelmisest korrast vähem võidetud medalite pärast annavad sporditegemisele mõtte. Isegi harrastusspordis äärmiselt vajalik enese kokkuvõtmine ja jooksuringile minemine on triumf mugavustsooni ning mõne aja järel ka liigsete kilode üle.

Hakkab siis tõesti võit kujunema tähtsamaks kui osavõtt? Tundub küll nii. Muidugi on palju erandeid, kuid üldine tendents on siiski võitjaid ja glamuuri soosiv. Jääb vaid loota, et inimkeha täiuslikkus ning selle aus proovilepanek keskendunud pingutusega ei muutu eelajalooliseks nagu meie esivanemate ellujäämiseks vajalik piisonite tapmine.