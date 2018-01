Kultuurikatla korsten saab kaitsva võrgu

Tellisetükkide pudenemise võis põhjustada järsem temperatuuri kõikumine. Inimeste turvalisuse huvides lasi Kultuurikatel paigaldada maja ümber hoiatavad sildid ning merepoolsesse sisehoovi on korstna sissepääsuni rajatud jalakäijaid kaitsev tunnel.

Kultuurikatla korsten on ehitatud 1948. aastal. Korsten on renoveeritud 2015. aastal ning 2017. aasta kevadel paigaldati selle ümber kivipüüdur, mille ülesanne on takistada korstna küljest aeg-ajalt pudeneda võiva kivipuru või väiksemate telliskivitükkide kukkumist.