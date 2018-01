Helilooja kirjutas klaveritsüklisse ka hitchcockilikke meeleolusid

Osa tsükli lugudest on valminud aastail 2012 ja 2014 ning neid on helilooja sõnul esitanud Kadri-Ann Sumera ja Helen Põldmäe. Viimastel kuudel valmis neli uut osa. «Kõik kümme tulevad nüüd ettekandele sellises järjestuses, et nad moodustavad mõtteliselt terviku,» ütles helilooja. «Kogu tsükkel kestab umbes 25 minutit, pianistil on sellega päris palju tegemist.»

Tsükli alguses on «Alma Mater» ja lõpus «Tartu Vaim». «Valisin «Tartu Vaimu» vormiks rondo, mis sisaldab mitmeid meeleolusid ja erinevaid mõtteid ja mida hoiab koos üks juhtiv motiiv, Tartu vaimu motiiv,» ütles Alo Põldmäe.

Kümme sümbolit

Tsükkel «Tartu pildid» pakub kuulajaile sisekaemust kümnest Emajõelinna sümbolist. Enamasti on need ehitised ja rajatised (Inglisild, Kuradisild, Tigutorn, tähetorn, vana anatoomikum), aga ka institutsioon (Tartu ülikool), linnaosa ja looduslik osa linnast (Toomemägi, Karlova), veekogu (Emajõgi) ja mütoloogiline olend (Tartu vaim).

Rondona kirjutatud viimane osa «Tartu Vaim» on pianist Andre Hinni hinnangul karakteri poolest ehk kõige pretensioonikam.

«Selles rondos ühilduvad ühelt poolt akadeemiline arrogants – Tartu on targem kui Tallinn, ülejäänud Eestist rääkimata –, teisalt nooruslik tuhin ja läbematus, samuti kukjas valmisolek sõnasõjaks või dispuudiks, sekka siiski ka üks lembehetk romantilises meeleolus,» kirjeldas Andre Hinn. «Säärast Tartu vaimu võiksid endas kanda eeskätt just noored Tartu tudengid, mitte niivõrd hallipäised professorid.»

Pianisti arvamuse kohaselt kannab hitchcockilike meeleolude eest hoolt tsükli pala «Vanas anatoomikumis» ning talle sekundeerib peaaegu sama õõvastavalt «Tigutorn kuuvalgel».

«Ka «Toomkiriku varemed» algab süngelt, aegade hämarusest, lõpeb aga lausa hümnilikult piduliku ja heakõlalise kellamänguga,» jätkas pianist. «Mitmes teiseski palas kuuleme sisuliselt tähtsates kohtades just hümnilikku, väga pidulikku, aga samas ka väga filosoofilist muusikat: «Emajõgi», «Alma Mater», «Karlova kajad».»

Säärased lõigud on pianisti sõnul kõik ka heakõlalised, muidu aga kasutab Põldmäe selles tsüklis Hinni arvates küllaltki palju klastreid, nii dissonantseid kui ka heakõlalisi, nii kooskõladena kui ka ajaliselt laiali laotatud faktuurina.

Andre Hinn on arvamusel, et «Tartu pildid» peaks oma ajalises, geograafilises ja samuti karakteerses värvikirevuses pakkuma äratundmisrõõmu põlistele tartlastele ja eestlastele laiemaltki, ent tekitama ühtaegu turistlikku huvi mõnele kontvõõrale, et õppida Tartu vaimu ja selle linna mitut paika paremini tundma.

«Tartu on mind inspireerinud alates sellest, kui ma asusin siia 2009 elama. Vahepeal olin mõne aasta Elvas ja nüüd olen lõplikult end tartlaseks kinnistanud,» ütles helilooja ja Eesti klaverimuuseumi eestvedaja Alo Põldmäe, kes on Tartus 1945. aastal sündinud ja siin ka muusikat õppinud.

Loominguliselt hea aasta

Lõppenud aastat hindas ta oma loomingulises tegevuses üsna aktiivseks.

Pärast Elleri muusikakoolis ameti mahapanekut oli ta vabakutseline helilooja, sügisel kutsuti aga Lasnamäe muusikakooli resideerivaks heliloojaks. Ta peab kirjutama aastaga mõned teosed sealsete õpilaste ja õpetajate vajadusi arvestades. Põldmäe esimesed sellised helitööd tulid ettekandele jõulukontsertidel Tallinnas.

«Tartu piltide» esitajaks Emajõelinnas valis ta pianist Andre Hinni kui oma endise hea kolleegi Elleri kooli päevilt, kellega ta on teinud aeg-ajalt koostööd ka klaverinäituste avamisel.