Valgusküla tõmbab tuleetendusega otsad kokku

Üks projekti eestvedajaid Ragnar Kekkonen ütles, et peoga jäetakse jõuludeks Raekoja platsile ehitatud valguskülaga hüvasti, kuid juba 11 kuu pärast on küla kesklinnas tagasi.

«Mõned linnaelanikud on muretsedes pöördunud meie poole, et tahaks neid klaasbokse ära osta, aga need pannakse hoopis lattu, et siis järgmisel jõuluajal teiste krutskitega need jälle linna sättida. Ära neid ei lammutata,» selgitas Kekkonen.

Enne valgusküla kokkupakkimist peetakse siiski pidu, kus noored DJ-d mängivad muusikat, Krista Palm pakub elamust tulesõuga, tehakse lõket ja grillitakse vahukomme. «Loodame, et ilmataat hoiab meid ja tuleb mõnus olemine,» ütles ta.

Kasvuhoonelaadsete klaaspaviljonide ehitamisega sooviti Kekkoneni sõnul luua keskkonda, kus saab istuda ja vaadelda, mis ümberringi toimub. «Esimesel nädalal oli meil isegi õnn saada nii palju lund, et lapsed said platsil liugu lasta,» meenutas projekti eestvedaja.

Üldiselt on tagasiside valguskülale olnud Kekkoneni sõnul positiivne.

«Olen kuulnud palju häid sõnu kauplejatelt, aga ka külastajatelt, kes pilte sotsiaalmeediasse on postitanud,» rääkis ta.