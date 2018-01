Tehvandi lumetus pani vallajuhi selgitust nõudma

Kelk lisas, et veebruari esimesel poolel, kui veel oli külma ja kui maratoniks lund tehti, ei oleks lund kuhja toodetud niikuinii, sest üle suve lume varumisega on tavaliselt tegeletud märtsikuus, aga mullu siis kahjuks selliseid ilmasid, kus lund teha saanuks, väga ei olnud, paar kolm päeva ehk. «Aga see oli ka periood, kus oli Tehvandi juhtide vahetus ja natuke segast aega,» lausus Kelk.

Mae ütles, et kindlasti ei jäetud lumetootmise võimalusi kasutamata, jutt saab olla mõnest üksikust tunnist: «Võime rääkida töötundidest, aga head lumetootmisilma veebruari lõpus ja märtsis enam polnudki.» Ja selles saab igaüks ilmaandmeid vaadates veenduda.

Vallavanem Tamberg märkis oma kirjas ka, et jõulude paiku oli Otepääl lund nõnda palju, et tuli tänavatelt äragi vedada umbes 870 kuupmeetrit ja see võinuks sobida suusaradadele. Mae vastas, et minimaalselt oleks MK-etapi pidamiseks vaja olnud 9000 kuupmeetrit lund, kuid tänavalt kogutud lumi on kahjuks ka prügine.

Kelk märkis, et suusarahvas on üsna nõudlik ja kui maratonirajale tänavatelt kogutud lund panna, tooks see ilmselt kaasa kaebusi. Pealegi on see kogus siiski üsna tagasihoidlik.

Tartu maratoniks ettevalmistused käivad, kuid praegune lumepuudus mõjutab Kelgu sõnul arusaadavalt kõiki osalejaid, nii neid, kes on end kirja pannud, kui ka neid, kes ootavad kindlamaid märke talvest. «Ega meil midagi teha ei ole, lihtsalt vaadata ja oodata, mis edasi saama hakkab. Õnneks maratoniga on aega küll, kuid magusamad treenimisajad pikkade töövabade nädalavahetustega hakkavad mööda saama. Väga paljud ei ole lumele saanud, kuigi Lõuna-Eesti oli jõulude eel ja järel täitsa suusatatav, rääkis ta.