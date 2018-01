Mikser: koostöö Kremli-meelse meediaga oleks allaandmine

Sotsiaaldemokraadist Mikseri sõnul ei tulene asjaolu, et Eesti on suure idanaabriga infosõjas, mitte mõnest vastuvõetud resolutsioonist, vaid Venemaa tegevusest. Välisministri sõnul on suur osa Venemaa meediast otseselt või kaudselt Kremli kontrolli all ja edastab riikliku sõnumit, olles osaline võitluses inforuumi pärast kogu läänemaailmaga.

«Eesti riik on võtnud endale strateegilise ülesande jõuda nende inimesteni, kes harjumuspäraselt tarbivad rohkem Venemaa mõjutatud inforuumi. Me oleme paigutanud märkimisväärseid ressursse, et ehitada üles alternatiiv Venemaalt lähtuvatele infokanalitele. Ja kui suuname rahalist ressurssi nii, et jõuda venekeelse elanikkonnani läbi selle mitte nii sõbraliku meedia, siis oleme ebamõistlikult andnud alla ja muutnud mõttetuks need jõupingutused, mida oleme teinud,» rääkis Mikser eile valitsuse pressikonverentsil.