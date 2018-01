Oberstdorfis kukuti palju, mitmekesiselt ja valusalt

Naiste sõidus läks Norral seetõttu kaduma kolmikvõit. Nimelt kaotas tuuri üldliidri Ingvild Flugstad Östbergi kõrval lõpusirgele tulnud Heidi Weng mõnikümmend meetrit enne finišit ilma igasuguse kõrvalise «abita» tasakaalu ja kukkus, mistõttu pidi leppima 11. kohaga.

Teise koha sai Maiken Caspersen Falla, kes kaotas Östbergile 1,9 sekundiga. Wengi kukkumiseta pälvinuks Norra seega kolmikvõidu, aga nüüd mahtus viimasena poodiumile soomlanna Krista Pärmäkoski (+3,2).

«Minu eesmärk oli teenida vahefinišis preemiasekundeid, olla distantsil terav ning võidelda poodiumi nimel. Oli teada, et radade olukorra tõttu kulgeb sõit suures grupis. Ei uskunud, et võidan, sest Heidi on hea sprinter, aga ta kukkus. Õnneks mitte minu süül. Ent usun, et Val di Fiemmes on Heidi taas tugev, sest need on tema lemmikrajad. Liidrisärgis sõitmine on lõbus,» sõnas Östberg finišis.

Wengi vääratus oli kõigest eelmäng tõelisele kukkumiste virvarrile meeste 15 km sõidus. Nagu eeldada võis, ei õnnestunud lühikese võistluse jooksul ühelgi suusamehel end peagrupist lahti rebida ning ka mahajääjaid oli vähe. Küll aga tähendas kombinatsioon enam kui 50-liikmelisest peagrupist ja mitte kõige laiemast sõidutrassist rohkeid viperusi.

Tähtsaim neist oli 10. kilomeetril juhtunud kukkumine, millesse sattus tuuri kokkuvõttes teist kohta hoidnud venelane Sergei Ustjugov, kes langes nõnda 53. kohale. Peagrupi kinnipüüdmine läks mullu Tour de Ski võitnud Ustjugovil kiiresti, aga suurest massist läbimurdmine mitte. Lõpuks pidi Ustjugov leppima alles 28. kohaga.

Äpardus tabas ka üldliidrit Dario Colognat, kes murdis 12. kilomeetril suusakepi, ent sai selle väga kiiresti asendatud ega pidanud kohta grupi esimeses otsas loovutama. 0,9 kilomeetrit enne lõppu mahtusid 10 sekundi sisse 33 meest. Lõpuheitluses olid tugevaimad norralased. Esikoha võitis Emil Iversen, kellele järgnes kaasmaalane Sindre Björnestad Skar (+0,4).

«Tour de Ski pole minu jaoks läinud nii, nagu enne võistluse algust soovisin. Kolmapäevase sprindi eel olid mul suured lootused ja ma polnud üldse õnnelik, kui võistlus ära jäeti. Aga tänane rada oli üpris lihtne ning proovisin end motiveerida. Olen võidu üle väga rõõmus. Teiseks jäänud Skar on mu hea sõber, kellega oleme rohkesti duelle pidanud. Võit tema üle on eriti magus,» sõnas Iversen.

Cologna oli neljas (+3,7) ja suurendas tuuri kokkuvõttes edu alles 28. kohal lõpetanud Ustjugovi ees 53 sekundile. Venelane oli finišisse jõudes püha viha täis ning tema treener Markus Cramer tunnistas Norra telekanalile TV2, et paha tuju kestis pikalt. «Ma ei hakka isegi rääkima, mida ta mulle ütles. Paljud sõnad ei kannata trükimusta,» sõnas Cramer. Ta kurjustas kohtunikega: «Žürii tegi halva otsuse. Sellisel väikesel rajal pole võimalik ühisstardist sõita!»

Karel Tammjärv sai 31. koha (+11,4), jäädes esimesena ilma MK-punktist. Andreas Veerpalu oli 50. (+22,7) ja Kristjan Koll 64. (+1.49,4). Tour de Skid jätkab 67 meest. Kaks viimast etappi toimuvad nädalavahetusel Val di Fiemmes, kui laupäeval on kavas klassikatehnika ühisstardid (naistel 10 km, meestel 15 km) ja pühapäeval 9 km jälitussõit lõputõusul.

TULEMUSE KAST

Tour de Ski

Meeste 15 km ühisstart (v): 1. Emil Iversen (Norra) 29.49,8, 2. Sindre Björnestad Skar (Norra) +0,4, 3. Francesco de Fabiani (Itaalia) +0,9, 4. Dario Cologna (Šveits) +3,7, 5. Alex Harvey (Kanada) +4,0, 6. Andre Musgrave (Suurbritannia) +4,0… 31. Karel Tammjärv +11,4, 50. Andreas Veerpalu (+22,7), 64. Kristjan Koll (+1.49,4).

Tour de Ski kokkuvõte: 1. Cologna 1:42.13,1, 2. Sergei Ustjugov (Venemaa) +53,0, 3. Martin Johnsrud Sundby (Norra) +1.07,6, 4. Harvey +1.23,1, 5. Aleksander Bolšunov (Venemaa) +1.26,7, 6. Aleksei Poltoranin (Kasahstan) +1.35,7... 36. Karel Tammjärv +4.25,4, 64. Andreas Veerpalu +8.13,3, 66. Kristjan Koll +11.27,8.

MK-sarja üldseis: 1. Johannes Hösflot Kläbo (Norra) 752, 2. Bolšunov 513, 3. Ustjugov 507, 4. Maurice Manificat (Prantsusmaa) 481, 5. Sundby 481, 6. Harvey 463.

Naiste 10 km ühisstart (v): 1. Ingvild Flugstad Östberg (Norra) 23.16,5, 2. Maiken Caspersen Falla (Norra) +1,9, 3. Krista Pärmäkoski (Soome) +3,2, 4. Nathalie von Siebenthal (Šveits) +4,1, 5. Maria Nordström (Rootsi) +4,4, 6. Nicole Fessel (Saksamaa) +5,5.

Tour de Ski kokkuvõte: 1. Östberg 1:19.10,1, 2. Heidi Weng (Norra) +57,0, 3. Jessica Diggins (USA) +1.56,7, 4. Pärmäkoski +2.09,1, 5. Kerttu Niskanen (Soome) +2.34,0, 6. Fessel +2.39,8.

MK-sarja üldseis: 1. Östberg (Norra) 690, 2. Weng 654, 3. Charlotte Kalla (Rootsi) 610, 4. Marit Björgen (Norra) 493, 5. Ragnhild Haga (Norra) 480, 6. Diggins 453.