Ülekullatud Reali argipäev: kas Ronaldo ja Zidane lahkuvad?

Praegu kaitseb Real koguni viit trofeed: Meistrite liiga, Hispaania liiga, Hispaania superkarikas, UEFA superkarikas, klubide MM. Ometi on jutt Hispaania pealinnas vali: Zinedine Zidane’i tool kõigub. Ajendiks tõsiasi, et La Ligas asutakse alles neljandal positsioonil. Tiitel on samahästi kui (FC Barcelonale) läinud.

Mõistagi on ka endine supermängija pidanud küsimustele võimaliku vallandamise kohta vastama. «See on kurb, aga selles klubis ei tea sa iial, mis järgmiseks juhtub,» sõnas täpselt kaks aastat Reali tüürinud Zidane. «Mina keskendun esialgu järgmisele kuuele kuule. Oleme kõikides sarjades endiselt konkurentsis ja meeskonnal on silme ees selged sihid, mille poole püüelda.»

Zinedine Zidane: «See on kurb, aga selles klubis ei tea sa iial, mis järgmiseks juhtub.»

«Juba sel teemal arutlemine on koomiline,» lausus nüüdne Belgia koondise abitreener, kuid omal ajal koos Zidane’iga Prantsusmaa rahvusvärve kaitsnud Thierry Henry Sky Sportsi stuudios. «Jah, Realil ei ole praegu parimad päevad, aga no kuulge… Kas Zizou on tõesti võitnud liiga vähe!?»

Vähe sellest, et platsiäärse pealiku tulevik on ebakindel, üha enam kogub tuult purjedesse ka väljakul liidrirolli kandva Cristiano Ronaldo väidetav lahkumissoov. Maailma parim jalgpallur polevat endiselt üle saanud suvel lahvatanud maksuskandaalist ning Portugali ässale valmistavat endiselt tuska, et Real teda ses loos piisavalt ei kaitse. Tööandja säilitab aga distantsi, kuna Ronaldot süüdistatakse 14,7 miljoni euro kõrvale nihverdamises isikliku kaubamärgi õigustega kauplemises.

«Ma ei arva, et sellega tegelemine peaks olema Reali kohustus,» lausus praegune advokaat, Ronaldo Reali toonud kuningklubi endine president Ramon Calderon. «Mäletan meie sõlmitud lepingut hästi. Seal on selgelt kirjas, et ta peab isiklikke asju ajama õigel viisil. Aga vaatame, mis saab – teda pole veel süüdi mõistetud. Kohus peab otsustama. Võib-olla ei mõistetagi.»

Detsembris vahendas ajaleht El Mundo ühe maksuametniku kohtus lausutut: «Ronaldo rikkumine väärib vanglakaristust.» Samas artiklis seisab kirjas, et mullu hiilgava hooaja teinud Ronaldo soovib Realilt olulist palgatõusu. Planeedi esipallurile tegevat haiget, et Lionel Messi (40 miljonit aastas) ja Neymar (30–35 miljonit) teenivad temast (24 miljonit) rohkem.

Kui Ronaldolt pärast klubide MMi pressikonverentsil küsiti, kas tema lepingu uuendamine on võimalik, kõlas vastus: «Jah, on küll. Sooviksin mängida karjääri lõpuni Realis, aga see ei sõltu minust, sest mina ei ole selle klubi eesotsas.» Ka Zidane lausus: «Soovin, et see laheneks võimalikult kiiresti.» Reali president Florentino Perez aga teatas: «Ronaldo leping kestab 2021. aastani. Palun kannatlikkust.»

«Minu hinnangul ei ole praegu lepingu uuendamiseks õige aeg. Ma ei näe ka põhjust, miks seda tuleks teha. Kuulujutud on alati, aga minu teada on Ronaldo Realis õnnelik,» lausus Calderon. Ta möönis aga, et ei pruugi kõigi kaadritaguste detailidega kursis olla.

Hispaania meedia jahvatab aga edasi: Ronaldole ei meeldinud, et Real tahtis tuua tema kõrvale Neymari ja/või Kylian Mbappet ning tema suhted Pereziga on kõike eeltoodut arvestades pehmelt öeldes jahedad.

Hiljemalt suveks on klaar, kas Perez vannub esistaari nõudmistele alla või kui seda ei juhtu, siis kas Ronaldo langetab otsuse nagu Manchester Unitedi päevil: mulle aitab!