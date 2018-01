KOHALIK VAADE. Türgi ja Kreeka kruvivad pinget

Eelmise aasta viimasel tööpäeval otsustas Kreeka sõltumatu migratsiooniministeeriumi komisjon anda heakskiidu Türgi sõjaväe ohvitseri asüülitaotlusele. Mees põgenes koos seitsme kolleegiga vaid mõni tund pärast 2016. aasta 15. juulil toimunud riigipöördekatset.

Otsus tõi kaasa väga karmi reaktsiooni Türgilt. Kõige äärmuslikuma avaldusega esines riigi asepeaminister Hakan Çavuşoğlu, kes vihjas isegi sõja puhkemise võimalusele: «Terroristid, kelle te täna vabadusse päästate, on nagu dünamiit, mis ootab plahvatamist, ja kui see juhtub, ei pruugi teil enam olla riiki, mida kaitsta.»

Kreeka valitsuse vastus oli vaoshoitum ning rõhus komisjoni otsuse õiguslikele alustele. Mitte et see peaks tingimata midagi muutma – Kreeka ülemkohus otsustas juba 2017. aasta jaanuaris, et kaheksat Kreekasse põgenenud ohvitseri ega allohvitseri ei saa Ankarale välja anda, kuna Türgis puudub neil võimalus õiglaseks kohtumõistmiseks.

Türgile ja president Recep Tayyip Erdoğanile on ohvitseride küsimus aga nagu punane rätt härjale. Ka 7.–8. detsembril Ateenas toimunud presidendivisiidi ajal (mis oli Türgi riigipeale esimene 65 aasta jooksul) nõudis Erdoğan sõjaväelaste väljaandmist.

24 tundi enne Kreekasse jõudmist avaldatud intervjuus tõstatas Erdoğan ka nüüdseks juba Türgile standardseks saanud seisukoha Lausanne’i rahuleppe ülevaatamise asjus. Võiks arvata, et leppe ülevaatamine on Türgi huvides riigi Lähis-Ida poliitika seisukohalt, kuid tundub, et Türgil on ka teised huvid.

Türgi valitsus on nii peaministri kui välisministri tasemel tõstatanud Egeuse meres asuvate Dodekaneeside küsimuse, mis määrati rahvusvahelise üldsuse nõusolekuga 1947. aastal Kreeka administratiivsesse kooseisu. Mõned neist saartest on asustatud, teised mitte.

Ankara on oma taas tärganud huvi Egeuse mere vastu möödunud aastal juba kahel korral ilmekalt väljendanud. Esiteks intsident Türgi uue puurimisalusega, mis peaaegu 20 tundi demonstratiivselt keset Egeuse mere rahvusvahelist vett seisis, saatjaks Türgi sõjalaev Bafra.

See ei olnud otsene sõnum mitte ainult Ateenale, vaid ka Küprosele, Iisraelile ja Euroopa Liidule ning vihje Prantsusmaale ja Itaaliale, kelle firmad Toral ja ENI sel aastal Küprose eksklusiivses majandustsoonis gaasi- ja naftapuurimisega alustavad.

Samuti seab Türgi kahtluse alla Kreeka õiguse Egeuse merel toimuvatele operatsioonidele lubade väljastamiseks. Alles sel kolmapäeval võttis Kreeka välisministeerium tagasi Saksa riiklikule uurimislaevale R/V Meteor antud tegutsemisloa, mis Egeuse põhjaosas teadusliku uurimistööga tegeles.

Ankara aga nägi laeva tegevuses probleemi ja lõpuks olid sakslased sunnitud ka Türgilt luba küsima. Türklased väljastasid alusele aga NAVTEXi hoiatuse ja keelasid sel tegevuse isegi Peloponnesose poolsaarest lõunas, mitte ainult Egeuse mere idaosas. Loomulikult lõpetas Saksa alus Kreeka loa tühistamisega igasugused uuringud ja alustas Egeuselt lahkumist.

Tehniliselt võttes oli Türgi jõudemonstratsioon lihtsalt järjekordne katse oma positsiooni niigi pingeliseks kiskunud suhetes Kreekaga peale suruda. Kreekale aga valmistab veelgi enam muret Türgi tihenev koostöö Venemaaga.

Eelmisel nädalal sõlmis Ankara Moskvaga lepingu nelja S-400 raketisüsteemi ostmiseks, mis kallutab koos suuremahulise Türgi laevaehitusprogrammiga sõjalise jõu tasakaalu Egeuse merel ja Vahemere idaosas Ankara kasuks.

Seni ei ole Kreeka kohtutelt tulnud uut informatsiooni ülejäänud seitsme asüüli palunud ohvitseri saatuse kohta, kuid otsus peaks selguma lähinädalatel. Kui nende suhtes asüüliotsus kinnitatakse, on pingete esiletõus üsna kindel.

Igal juhul tundub, et 2018. aasta saab olema Kreeka-Türgi suhetes otsustava tähtsusega. Ekspertide sõnul on Türgilt oodata tugevat rahvusliku retoorika kasvamist, mis kestab vähemalt kuni 2019. aastani, mil peetakse järgmised presidendivalimised.

Erdoğani hakkab võidu korral valitsema volitustega, mis meenutavad rohkem absoluutset monarhiat kui konstitutsioonilist demokraatiat.