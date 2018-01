Eesti mõjukaim perekond Poska

Tänapäeval ei paista Poskade suguvõsa teiste hulgast erilisusega silma, küll aga oli see nii 19. sajandi teisel ja 20. sajandi esimesel poolel. Tugeva jälje jätsid haritud suguvõsa saatusesse Teise maailmasõjaga seotud sündmused, mis viisid osa peresid lahku, mõni pereliige hukkus. Mingil määral võib paralleele tõmmata Poskade suguvõsa ja baltisaksa perekondade vahel, kellest paljud hääbusid haritud üksikute õpetajannadega.

KOMMENTAARID

Aadu Must

ajaloolane ja poliitik

Fred Pussi artikkel on väga sümpaatne kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et autor näeb perekonnaloos kultuuriloolist fenomeni. Mistahes suurmehe kujunemisloos mängivad rolli nii pärilikud eeldused kui ka keskkond ja kasvatus. Teiseks on sümpaatne see, et käsitletakse meest, kelle kogu tähtsus ja tähendus Eesti ajaloos on veel lõpuni avamata ja lahti kirjutamata.

Riigimees Jaan Poska tegevust käsitlevad väga olulised dokumendid on valdavalt peidus Venemaa arhiivides, ent ka Rahvusarhiivis säilitatav ootab veel põhjalikumat läbitöötamist. Olen nende materjalidega tutvunud ning saan öelda, et need näitavad Poskat kui professionaalset juristi ja poliitikut, head psühholoogi ja kuluaaride kasutamise suurmeistrit. Ta oli erakordne mees Eesti riikluse ajaloos. Lisaks annab artikkel aimu autori põhjalikust uurimistööst arhiivis.

Nõukogude ajal oli perekonnalooline uurimistöö põlu all ja mõnegi suurmehe (nt Vladimir Uljanov-Lenin) põlvnemisloo andmed salastatud. Eestis põigati võimalusel rumalatest piirangutest kõrvale. Näiteks ajakirjas Keel ja Kirjandus avaldati 1975. aastal Lemming Rootsmäe käsitlus Anton Hansen Tammsaare esivanematest, millel on Fred Pussi kirjutisega mitmeid ühiseid positiivseid jooni. Tolles artiklis näitas autor, et Suure-Jaani kihelkonnas ja Navesti jõe kaldal elanud ja 103-aastaselt surnud Kootsi Mooritsa järglaskonda kuulusid vähemalt kaks nii olulist tegelast, kelle pildid lausa Eesti Vabariigi rahatähtedele trükitud (Anton Hansen Tammsaare, Lydia Koidula), lisaks veel teisi teenekaid tegelasi (Mart Saar jt).

Eesti ajaloo suurmehe Jaan Poska perekonnaloo on Fred Puss väga sümpaatselt ja põhjalikult läbi uurinud. Kindlasti aitab see paremini mõista Poskat ning tema rolli ja tähtsust nii tema enda kui ka meie ajas. Ka apostlik-õigeusu kirik Eestis võib Jaan Poska perekonda õigustatult ülimalt tähtsaks ja teenekaks pidada.

Kogu Eesti ajaloo «mõjukuse mõõdupuu» järgi ma Poskade perekonda üldises pingereas siiski esikümnesse ei paigutaks. See on «Eesti ajaloo ühe tähtsaima mehe suguvõsa». Aga nähtavasti sundis artiklite sarja üldteema autorit ja toimetust eelistama pealkirja veidi teistsugust sõnastust.

Mart Laar

ajaloolane ja poliitik

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks mõjukaima Eesti suguvõsa valimine on väga keeruline ja ma pole kindel, kas üldse võimalik. Selline valik poleks mitte lihtsalt subjektiivne, vaid täiesti suvaline, sest puuduvad igasugused kriteeriumid, kuidas mõjukust mõõta ja mida see endast üldse kujutab.

Eesti riigi 100 aastat on paraku möödunud nõnda, et selle vältel on Eesti tuntumaid suguvõsasid korra teadlikult hävitatud. Nii ongi raske aru saada, mida me mõõdame – kas mõjukust sellel, eelmisel või üle-eelmisel sajandil. Neile probleemidele viitab loos ka Fred Puss, tuues välja mitmeid mõjukaid perekondi.

Sama perekonnanime kandjatest on Eesti elus olulist rolli mänginud näiteks Masingud, Sarved, Alverid, Hellatid, Undritzad, Käbinid. Mõjukaimana toob Puss nende seast välja Poskade suguvõsa, ning miks ka mitte – kus selle suguvõsa liikmed osalenud poleks?!

Kui Poskad olid eriti mõjukad riikluse loomise ajal ja sellele järgnenud perioodil, siis näiteks Kaarma Kallaste puhul ulatub mõju ärkamisajast Tartu renessansi, riikluse loomisesse ja iseseisvusperioodi ning isegi kaugemale. Riikluse tekkest iseseisvuse taastanud Eestisse ulatuvad aga näiteks Partsi või Tarandi nime kandjate teod.