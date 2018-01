Igoneni ootab Norras võitlus

Nüüd saigi Igonen norralastelt uue kutse. Ent enam ei käinud jutt testimisest, vaid leping pandi pikema jututa lauale.

«Arvan, et see on mulle karjääri ja arengu jätkamiseks suurepärane samm. Veendusin aasta eest treeningute põhjal, et siinsed kiirused on Eestiga võrreldes hoopis teised. Tunnen avanenud võimaluse üle rõõmu ja arvan, et olen väljakutseks valmis,» võttis arstliku ülevaatuse läbinud ja lepingule allkirja andnud väravavaht esimesed emotsioonid kokku. Täna osaleb ta juba täieõigusliku Lillestrømi mängijana esimesel treeningul.

Igoneni ootab esinumbri koha pärast duell kolm päeva tagasi 22. sünnipäeva tähistanud horvaadi Marko Mariciga. Austrias sündinud kollkipper on Norrasse laenatud Saksamaa tippklubist Hoffenheimist, kuid ta pole nende eest Bundesligas kordagi mänginud – ta on laenul käinud Gdanski Lechias ja Hannoveris ning viibib juba suvest saadik Lillestrømis. Tõsi, mullu pääses ta poole hooaja jooksul platsile vaid ühes liigamängus.

«Sellisesse kohta tulles ei ütle sulle keegi, et saad kindlasti esinumbriks. Mina ootan eakaaslase Mariciga põnevat ja arendavat duelli,» lausus Igonen, kes on horvaadist kolm kuud noorem.

Matvei Igonen sõlmis kolmeaastase lepingu Lillestrømiga. Vasakul klubi spordidirektor Simon Mesfin ja paremal Igoneni agent Andrei Stepanov. | FOTO: NESTA Sport Group/Facebook

Mullu oli klubi esiväravavaht 34-aastane Keenias sündinud Arnold Origi, kes mängis eelmisel hooajal 30 liigamängust 26. Kellele tundub väravavahi perekonnanimi tuttav, on õigel teel: tegemist on Liverpooli ridadesse kuuluva ja sel hooajal laenulepingu alusel Saksamaa kõrgliigas Wolfsburgis palliva belglasest ründaja Divock Origi onuga.

Praegu viibib Arnold Origi testimisel Inglismaa kõrgliigaklubi Crystal Palace’i juures, kust loodab lepingu saada. Kogenud mängumeeste nõuanneteta Igonen uues klubis siiski ei jää, sest Lillestrømi väravavahtide treener on Pedro Espinha, kellel on mängijakarjäärist (aastatel 1998–2000) kirjas isegi kuus kohtumist Portugali koondise särgis.

Igonen kutsuti Eesti A-koondisesse juba 2014. aastal, ent platsile pääses ta esimest korda alles paar kuud tagasi Okeaania-turneel, hoides Vanuatu vastu Eesti värava puhtana. Terve senise karjääri jooksul on Igonen mänginud Infoneti särgis: debüüdi tegi ta Eesti kõrgliigas 16-aastasena ning oli järgnenud viiest hooajast neljal meeskonna põhiväravavaht.

Juunis pikendas ta Infonetiga lepingut 2018. aasta lõpuni, kuid hooaja lõppedes ühines Infonet ootamatult Levadiaga ja kadus iseseisva klubina pildilt. Ehkki meeskonnal olnuks seetõttu õigus Igoneni eest ka üleminekutasu nõuda, leiti asjaolusid arvesse võttes kõiki osalisi rahuldav kompromiss.

«Vahepealsed nädalad olid mu jaoks täis teadmatust. Pidin ootama, kas Lillestrømiga õnnestub või tuleb mujale end näitama minna,» sõnas Igonen, kes loobus klubiotsingute tõttu ka Eesti koondisega Abu Dhabisse reisimisest. «Suur tänu Andrei Leškinile (Infoneti omanik – toim), et ta tuli mulle vastu ja leidis lahenduse. Olime üsna kaua koos olnud, ta teadis mu unistusest ja käitus minuga äärmiselt inimlikult.»

Lillestrøm sai lõppenud hooajal Norra kõrgliigas 12. koha ja võitis Norra karika. Viimane tiitel tähendab, et uuel hooajal mängitakse ka Euroopa liigas. Viimased kümmekond aastat on stabiilselt kuulutud tabeli tagumisse poolde, erandiks vaid 2014. aastal saadud viies koht. Kõrgseltskonnas alustatakse kevadel juba 43. järjestikust hooaega.

Norra meistriks on tuldud viis korda, samas jääb viimane tiitel 1989. aastasse. Toona kuulus mängijana Lillestrømi ridadesse ka norralane Arne Erlandsen, kellest on tänaseks saanud meeskonna peatreener.