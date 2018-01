Kanal 2 alustab saatega «Teel olümpiale», esimese osa fookuses Eesti kiiruisutamine

Väisatakse Adaveret, et kaeda, kuidas väikesest kohakesest pärit Saskia Alusalu ja Marten Liiv olümpiaks valmistuvad. Tegemist on esimeste olümpiamängudel võistlevate Eesti kiiruisutajatega pärast 1968. aastal Grenoble’is uisutanud Ants Antsonit. Saates on juttu ka 1964. aastal Innsbruckis 1500 meetri distantsil olümpiavõitjaks tulnud Antsonist, keda meenutab legendaarne raadioajakirjanik Tiit Karuks.

Pyeongchangi taliolümpiamängude suusatamisvõistluste ülekandeid kommenteerivad Kanal 2s Margus Uba ja Timo Tarve, kes tutvustavad saates oma töö köögipoolt. «Olümpiamängud ei ole pelgalt 17 päeva kestev spordivõistlus, vaid ikkagi mitmetahuline kultuurisündmus. Sportlaste jaoks on see tähtsaim võistlus ning saadetes «Teel olümpiale» räägitavad nende isiklikku võitlust peegeldavad lood on tegelikult Eesti spordi lugu,» sõnab saatejuht Marko Kaljuveer.

Kuueosaline saatesari «Teel olümpiale» – saated on eetris laupäeviti kuni Pyeongchangi mängude alguseni – jälgib neid sportlasi, kes asuvad taliolümpiamängudel Eesti eest võistlustulle. Alates suvest on kaamerad saatnud sportlasi nende ettevalmistusel suurvõistluseks.

Fookuses on alad, mis alati eestlaste meeli köitnud ja kaasa elama pannud, sh kahevõistlus, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine ja suusahüpped. Samuti annab saatesari põneval moel ülevaate taliolümpia ajaloost ning suurvõistluse eel ennustatakse, keda saadab Pyeongchangis edu.

Pyeongchangi taliolümpiamängud toimuvad Lõuna-Koreas 9.–25. veebruarini. Otseülekandeid näitavad Eestis ainult Kanal 2, Kanal 12 ja Postimees. Olümpiaraadioks on Kuku. Kiireima ja mitmekülgseima eestikeelse olümpiakajastuse toob spordisõpradeni veebilehekülg om2018.postimees.ee, mida tasub külastada juba praegu.