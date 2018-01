Ilves: seis ei ole halb ega hea

Ilves oli hüppemäel kolmas, langes 5 km pikkusel suusarajal kahe pügala võrra ehk tuli üle lõpujoone viiendana. Võitnud prantslasele Antoine Gerardile – kes oli MK-sarja esimesel nädalavahetusel Rukas kaks korda viies –, kaotas ta finišis 16,2 sekundiga.

«Veel veidi enam kui kilomeeter enne lõppu oli esiviisik koos. Siis hakati väga järsu tõusu lõpus vajutama – kaks meest läksid seal eest. Mina olin veel 300–400 meetrit enne finišit kahe ülejäänud vennaga koos, aga lõpulaskumisega tuli vahe sisse,» kirjeldas Ilves võistluse otsustavaid sündmusi.

Ebaõnn tuulega jättis kerge okka hinge

Ilves sai murdmaarajal 24. aja ja võttis suusavormi kokku sõnadega: «Võidelda jaksasin, ärakukkumist ei olnud. Seis ei ole kehv, aga hea veel ka mitte. Keskmine. Kindlasti on sees olemas palju rohkem, kui täna suutsin kätte saada. Arvestada tuleb, et selja taha jäi päris pikk võistluspaus. Nii-öelda lahtisõitmiseks oli tänane pingutus kindlasti hea. Usun, et siit läheb lähiajal paremaks.»

Nii Ilves ise kui ka tema treenerid isa Andrus ja füüsilise ettevalmistuse eest vastutav Anatoli Šmigun on rõhutanud, et korraliku tulemuse esimene alus on hea ja kindel hüppevorm. Kuna eelmise aasta viimasel etapil Ramsaus olid Ilvese õhulennud stabiilsed, ent tema üldist taset arvestades stabiilselt viletsad, sigines olümpia eel ärevaks tegev küsimus: kas hüpe logiseb?

«Minus ei tekitanud see erilist paanikat, sest sain kohe aru, et Ramsaus oli tegemist just tolle mäe erilisusest tingitud ebakindlusega. Kui seal tunnetust ei ole, siis ei saa hüppele kuidagi pihta ka,» selgitas Austrias MK-punktideta jäänud Ilves. «Kui Lahtis treeningutel mäele naasin, tuli õige tunne kiiresti tagasi. Ka siin on minek mäel olnud vaba ja rahulik.»

Klingenthali trampliinil on Ilves püsinud kõigil katsetel, olgu siis proovi-, treening- või võistlusvoorus, absoluutses tipus. Seejuures on oluline lisada, et kuna Otepää MK-etapp jäi ära, otsisid Kesk-Euroopast võistlemisvõimalust teisedki arvestatavad tegijad. Või nagu Ilves ise sõnastas: nii tugevat konkurentsi pole kontinentaalkarikas ammu nähtud.

Eilse hüppevõistluse kohta tõi 21-aastane elvalane välja: «Kogesin omajagu ebaõnne, sest sain väga tugeva taganttuule. Lõpuks suurt häda ei olnud, sest see kompenseeriti, aga natuke jäi kripeldama.»

Isa Andrus lisas: «Kõige tähtsam, et tehnikaga on Kristjanil kõik taas korras. Kui märkab kuskil viga, suudab kohe reageerida. Puhttehniliselt polnud võistlushüpe eilsest proovikatsest (seal sai Ilves üldse parima tulemuse – toim) kehvem. Lihtsalt tuul segas täna kaarte.»

Võib-olla võtab homme puhkepäeva

Liites võistluse kaks osa üheks tervikuks, tõdesid nii poeg kui ka papa Ilves: veidi enam kui kuu enne olümpiamänge on kõik taas kontrolli all.

«Uus aasta algas positiivselt. Kristjani vorm on kindlasti paranenud. Töötame rahulikult edasi,» lausus Andrus Ilves.

«Enam-vähem päev oli. Pikka võistluspausi arvestades ei saa ega peagi vorm veel kõige teravam olema, eriti suusarajal. Lisaks on 5 kilomeetrit päris rõve andmine – paras laktaaditest. Homme saab poole pikemal maal juba uue pildi,» lahkas Kristjan, kes sai MK-hooaja avaetapil Soomes karjääri parima, 12. koha, kuid langes seejärel haigestumise ja alavormi ohvriks.

Pärast tänast etteastet otsustab ta, kas tuleb rajale ka pühapäeval või mitte. «Järgmistel nädalatel tuleb võistlusi väga tihedalt. Võib-olla on vaja natuke valida ja jõudu säästa,» kiikas ta olümpiale eelnevate MK-etappide poole, mis tulevad Val di Fiemmes (12.–14. jaanuaril), Chaux-Neuve’is (20.–21. jaanuaril), Seefeldis (26.–28. jaanuaril) ja Hakubas (3.–4. veebruaril).