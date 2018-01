Mart Soidro: tuled Eestimaa akendes ei kustu veel

Aastavahetusel räägiti palju lähenevast suurest juubelist. Meenutati ka riivamisi, et tänavu möödub 30 aastat laulvast revolutsioonist. Postimehe lugejad ja Kanal 2 vaatajad koostasid taliolümpiamängude säravaimate hetkede edetabeli, kus hõbemedalile tuli «öine isetekkeline telekavaatamine» – Allar Levandi pronksisõit Calgary olümpiamängudel. Olen sama meelt olümpiavõitja Erki Noolega, kelle jaoks oli öö vastu 29. veebruari 1988 läbi aegade suurim elamus taliolümpiamängudelt.

Noorematele spordisõpradele teadmiseks: 1988. aasta oli Eesti ajaloos üks pöördelisemaid. Elu muutus pöörase kiirusega, piltlikult öeldes oli olukord enne Allar Levandi 15-kilomeetri murdmaadistantsi üks, aga 40 minuti pärast, kui suusasangar oli finišis, hoopis teine.

Elasime huvitaval, et mitte öelda skisofreenilisel ajal. 2. veebruaril ajas miilits verekoertega Tartu rahu aastapäevale kogunenud meeleavaldajad laiali, aga seitse kuud hiljem kutsus Rein Veidemann Raekoja platsil olümpiavõitjate grandioossel vastuvõtul minema ISE oma võistkonnaga Barcelona olümpiamängudele.

Tartu. 28. veebruar 1988

Lihtne on neil, kes on pidanud päevikut. Mina paraku pole ja panen üksikutest detailidest kokku tervikpildi. Seda on tore teha siis, kui mõni mälusopis olev seik kirjalikku kinnitust või muul moel tõestust leiab.

Mäletasin õigesti, et oli kergete külmakraadidega (-2 kuni -4) tuisune päev. Ilmajaam ennustas ajalehes ka ajutist lumesadu, aga vist mitte väga kõva, muidu oleks see ju meeles.

Ühest küljest oli see muidugi ootusärev päev. Kas Calgarys on suusahüppeilma, et saaks ühe päevaga enne olümpiatule kustumist kahevõistluse läbi viia? Või jäetakse mõõduvõtmine üldse ära, sest ROKi president Juan Antonio Samaranch ei lubanud mänge mingil juhul pikendada. Pean oma häbiks tunnistama, et kuigi ma elasin tollal Sõbra tänaval õigeusu kiriku vastas, ei olnud mul Levandisse erilist usku. See jant meeskonnavõistluse ümber, lisaks tema treeninghüpped, mis olid olnud õnnetumatest õnnetumad – pidi olema paadunud optimist uskumaks, et võistlustel tekivad meie kotkal tiivad.

Erakorteris mul telekat polnud. Vaene aeg ikkagi. Ei tahtnud pühapäeval kellelegi ka tüli teha ja nii jäidki kahevõistluse hüpped otseülekandes nägemata. Aga milline kergendus see oli, kui kuulsin, et Levandi hüppas 82, 83,5 ja 83 meetrit. See ei olnud mitte kaks-kolm, vaid vähemasti 10 meetrit loodetust rohkem!

Kusagil kella poole üheksaks õhtul pidi mulle olema selge, et murdmaadistantsile minnakse sellises järjekorras: 1. Klaus Sulzenbacher, 2. Hubert Schwarz, -1.02; 3.Hippolyt Kempf, -1.10; 4. Allar Levandi, -1.19... Kõik viitas sellele, et tugev sõidumees toob meile Ants Antsoni järel taliolümpiamängudelt teise medali. Küsimus oli vaid, millise?

Stardini jäi ainult viis tundi. Kus seda ajaloolist hetke vaadata? Läksin Võru tänava viinapoe vastas olevasse kollasesse telefoniputkasse ja helistasin numbril 61 565 – Tiit Pruuli oli ainus, kelle poole tasus tollal palvega pöörduda. Sõber oli mitmendat põlve tartlane ja elas Tähtveres oma majas. Tal oli suur vene värviteleviisor, mis ei näidanud kõige kvaliteetsemat pilti ja mida tuli teinekord taguda. Olukorra muutis komplitseeritumaks tõsiasi, et Tiit oli värske abielumees ja kahekuuse Maarja isa. Tuli olla vaikselt ja vagusi.

Moskva aja järgi oli kell 1 minut ja 19 sekundit üle poole kahe öösel, kui Levandi rajale pääses. Ees on kolm viiekilomeetrist ringi, igaühe alguses rasked tõusud ja lõpus rasked laskumised. Kell 2.10.31 jõudis Allar-poiss kolmandana finišisse.

Maris Pruuli päevikust: «28. veebruar 1988 ÖÖSEL. Allar Levandi pronks! Maarjake magas ajaloolise hetke maha, eks me homme räägi talle! Tegime torti, Mart käis kohvi välja ja kulla korral lubati tingimata taksoviin teha.»

Allar Levandi silm hakkab pikapeale särama, kui ma 21. oktoobril 2015. aastal nende mälestustega ühele poole jõuan.

«Mõistan ju, et see oli tol hetkel eestlastele tähtis. Ikkagi ärkamisaeg. Ja vahva on selles oma tagasihoidliku rolliga osaline olla. Siiamaani astuvad inimesed üritustel ligi – eriti kui nad on paar kalja võtnud –, ja tunnistavad, et see läks neile hinge.»

Kuidas sa ennast enne starti tundsid? Kas ka kullamõtted olid peas?

«Teoreetiliselt oleksin ma pidanud nad kõik kätte saama. Aga sõitsin kolm-neli kilomeetrit ära ja sain aru, et tuleb plaane korrigeerida.»

Sõiduvorm oli vilets?

«Väga vilets. Aga hea, et niigi läks,» tundis olümpiasangar lõpetuseks kergendust.

Järgmise päeva Noorte Hääles lõpetas Gunnar Press oma ülevaate surematu tõdemusega: «Medal on meie ja tuled Eestimaa akendes ei kustu veel.»