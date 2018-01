Freitagi valus kukkumine vallandas ametnike sõnasõja

Nimelt leidis Schuster, et Freitagi kiirus olevat olnud tuule tõttu liiga suur ning kohtunikud võinuks veidi oodata. «Žürii pidanuks ettevaatlikum olema, aga Norra delegaat arvab teisiti. Täna oli riski võtmiseks halb päev,» kirus pahane Schuster Saksa ajakirjanikele.

Jutt käib norralasest Geir Steinar Loengist, kellel on tehnilise delegaadina sellistes otsustuspunktides kõige valjem hääl. Loeng kinnitas NRK-le, et suusahüppajate turvalisuse tagamine on kohtunikele oluline, ent ühtlasi jälgitakse tõika, et hüpped oleksid põnevad. «Schusteril on õigus arvata, mida ta tahab, aga minu asi on hoolitseda selle eest, et meie ala oleks vaatemänguline,» lausus Loeng.

Antud juhul kontrolliti tema sõnul siiski ka korralikult tuule kiirust ning see oli normi piires. Loeng rõhutas, et ka Freitag on olukorras süüdi, sest hüppas liiga kaugele. «Mägi on 130 meetrit, Freitag hüppas 130 meetrit. Mida siin veel arutada?» sõnas ta. «Las Schuster vaatab hüppe videolt üle: seal on näha, et Freitag vääratas ise maandumisel. Kukkumist ei põhjustanud liiga suur kiirus ega ilmastikutingimused,» jäi Loeng endale kindlaks.

NRK tuletas seepeale meelde, et ka varem on Schuster ja Loeng omavahel sõnelenud ning Schuster on heitnud norralasele ette rahvuskaaslaste eelistamist.

Nelja hüppemäe turneel on kolme etapi järel 833,2 punktiga kindel liider poolakas Kamil Stoch. Teiseks kerkis 768,7 punkti kogunud sakslane Andreas Wellinger, kolmandal real paikneb jaapanlane Junshiro Kobayashi (765,7 p). Freitag jättis kukkumise järel turnee pooleli. «Järgin arsti soovitust ja võtan korraks aja maha,» sõnas sakslane.

Turnee neljas ja ühtlasi viimane osavõistlus peetakse täna Bischofsofenis. Artti Aigro sai eilses kvalifikatsioonis 110-meetrise hüppe eest 64 mehe konkurentsis 60. koha ja tänasele lõppvõistlusele ei pääsenud.