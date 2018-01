Fourcade võitis, Ermits 42. kohal

Esikuuikusse mahtusid ka ameeriklane Tim Burke (+20,1), norralane Tarjei Bø (+26,9) ja itaallane Lukas Hofer (+46,7). Kui Burke lasi puhtalt, siis Bø ja Hofer pidid käima ka ühel trahviringil.

Parima eestlasena sai 42. koha Kalev Ermits. Mõlemas tiirus korra eksinud ja kahel trahviringil käinud Ermits kaotas Fourcade’ile 2.01,2. Viimasest punktikohast jäi Ermitsat lahutama vaid 7,1 sekundit. Roland Lessing (+2.09,1) lõpetas 47. ja Rene Zahkna (+3.15,1) 80. kohal, mõlemad eksisid tiirudes korra.

Rasketest oludest annab aimu see, et 13-kordne olümpiamängude medalimees Ole Einar Bjørndalen eksis lasketiirudes kokku kahel korral ja sai 103 sportlase konkurentsis 52. koha, jäädes seega tahapoole nii Ermitsast kui ka Lessingust. Norralane kaotas võitjale kaks minutit ja 15,5 sekundit. Täna on Oberhofis kavas meeste ja naiste jälitussõidud, kuhu eestlastest pääsesid Ermits ja Lessing ning Tuuli Tomingas.