Kirikule kingitud miljoneid varjutab pooltõde

Kirik rõhutas korduvalt, et kui tagastamine toimub, siis võib muuseum seal edasi tegutseda. Me ka arutlesime selle üle, kuidas see kooseksisteerimine võiks toimuda, ja selgus, et mõlema institutsiooni toimimisreeglid on üsna erinevad. Omanik oleks sellisel juhul muidugi olnud otsustaja. Selge oli ka see, et kirik eeldas, et muuseum jääb riiklikule finantseerimisele, sest ma ei kujuta küll ette, kust kirik muidu oleks selleks raha leidnud. Arvestades seda, et Nigulistes hoitavad kunstiväärtused on Eesti kontekstis hindamatu väärtusega, oli muuseum seisukohal, et nende eest saavad vastutada ainult muuseumi väljaõppinud, professionaalsed töötajad. Argumente oli muidugi teisigi. Nende vaidluste käigus küsisin ka seda, miks see Niguliste tagastamine nii oluline on, kui Tallinnas on pooltühjalt tegutsevaid kirikuid mitu ja ka juriidiliselt on see tõsiselt vaidlustatav. Vastus oli lihtne: sest on tegemist vääramatu kõrgema õiglusega. Lihtne see oligi, sest asi oli lihtsalt rahas.

Andrus Mõttus

EELK konsistooriumi kantsler

Andrus Mõttus

Niguliste kirik tunnistati omandireformi objektiks ning EELK selle vara suhtes õigustatud subjektiks. Mainitud otsused kehtivad käesoleva ajani. Kõigi kolme astme kohtu keeldumine kultuuriministeeriumi Eesti Vabariigi nimel esitatud kaebuse rahuldamisest, millega taotleti õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise (ÕVVTK) Tallinna linnakomisjoni 11.11.2008 otsuse tühistamist, jättis jõusse ka selle ja varasemate otsustega määratletud EELK õigustatud subjekti staatuse Niguliste kinnistu suhtes. Need kohtuotsused on tehtud Eesti Vabariigi nimel, jõustunud ning kohustuslikud juhindumiseks kõigile. Ka peapiiskop ei ole siin erandiks.

Kohtulik vaidlus Niguliste kiriku tagastamise küsimuses on lõppenud 2009. aastal ning EELK on kasutanud tühistamata jäetud haldusaktiga saadud omandireformi õigustatud subjekti õigusi läbirääkimiste pidamisel vara tagastamise või kompenseerimise üle. Teadaolevalt lõppesid kauakestnud läbirääkimised eelmise aasta detsembris kõiki osalisi rahuldava mõistliku kokkuleppega.

Kristjan Siigur

kohtunik

Kristjan Siigur

1996. aastal tegi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise (ÕVVTK) Tallinna linnakomisjon otsuse (mida muutis mõningal määral 2002. aastal), millega tunnistas Niguliste kirikuhooned omandireformi objektiks, ning selle vara osas tunnistati omandireformi õigustatud subjektiks EELK. Sellega ei otsustatud ära, kas vara tuleb tagastada, vaid määrati kindlaks see, kas objektiivses mõttes oli tegemist õigusvastaselt võõrandatud varaga. Seda, kas vara kuulub tagastamisele, tuli hakata hindama järgmises etapis.

2008. aastal taotles kultuuriministeerium linnakomisjonilt, et viimane oma Niguliste kirikuhoonete kohta tehtud subjektiotsuse kehtetuks tunnistaks. ÕVVTK linnakomisjon seda ei teinud ning kultuuriministeerium pöördus kohtusse. Haldusasi lõppes sellega, et kultuuriministeeriumi kaebus jäi rahuldamata ja ÕVVTK linnakomisjoni subjektiotsus kehtima.

Pärast seda kohtuasja oli kuulda, et Eesti valitsus pidavat kaaluma võimalust jätta need omandireformi objektiks olevad hooned EELK-le tagastamata. Seaduse järgi võib vara tagastamata jätta, kui tegemist oli olulise kultuuriobjektiga. Selle sama sätte alusel otsustati kunagi mitte tagastada Mustpeade Vennaskonnale mustpeade maja ja kindlasti on neid objekte veelgi. Minul ei ole andmeid selle kohta, et valitsus oleks teinud otsuse Niguliste kiriku hooned tagastamata jätta. Seega, kokkuvõttes näib mulle, et lõplik otsus selle kohta, kas kirikuhoone (ja muu vara, mis seal on) tuleb EELK-le tagastada või mitte, on senini tegemata.