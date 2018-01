Kiriklik lahkus ehk kuidas 111 miljonist eurost 37 sai

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma saatis aasta lõpus ajakirjanikele kirja, milles soovitas uurida, kust pärinevad kultuuriminister Indrek Saare andmed, kui ta ütles: «Pole saladus, et EELK on küsinud Niguliste eest isegi 100 miljonit eurot.» «Mina ei tea sellistest summadest midagi,» teatas peapiiskop Viilma ja lisas, et Saar valetas summale kaks kolmandikku juurde. «Suuremat summat kui meediaski kajanud 37 miljonit ei ole EELK kunagi küsinud,» kinnitas Viilma.

Postimehe andmetel teatas aga EELK oma advokaadibüroo vahendusel 2013. aastal kultuuriministeeriumile, et nad on kokku liitnud kirikuhoone, sellealuse maa ning kahe peamise kultuuriväärtuse – peaaltari ja Bernt Notke maali «Surmatants» – hinnangulise väärtuse ja saanud kokku 111 172 076 eurot. Ametlikult kirik seda summat küll ei nõudnud, kuid seda nimetati, et näidata kiriku n-ö vastutulekut: varad on väärt 111 miljonit, aga kirik lepib advokaadibüroo vahendusel tehtud pakkumises sellest kolmandikuga. Ja vajadusel saab maksta graafiku alusel.

Üle saja miljoni euro küündiva summa sai kirik kokku järgmiselt. Esmalt telliti ehitusfirmalt hinnang Niguliste taastamisväärtuse kohta, mis ulatus üle 23 miljoni euro. See summa pidi näitama kirikuhoone väärtust.

Kirikukrunt lasti kinnisvarafirmal ära hinnata eeldusel, et see on hoonestamata, et seal on olemas ehitusõigus ning objektil puuduvad üürilepingud. Niisiis hinnati krunti kui tavapärast magusat maalappi vanalinna kõrgelt hinnatud piirkonnas, eeldusel, et sinna saab ehitada korterid ja äripinnad. Ehkki sellist võimalust loodetavasti kunagi ei teki, tegi kinnisvarafirma arvutused ära. Kui äri- ja eluruumide müügitulult maha arvata ehitus- ja arenduskulud, sai hindaja platsi väärtuseks umbes 10 800 000 eurot ilma käibemaksuta.

37 miljoniga leppiv EELK teatas toona, et kui selles summas kokkulepe saavutatakse, loobub ta kõikidest Nigulistega seotud nõuetest.

Peapiiskop Urmas Viilma ütles Postimehele, et advokaadibüroo vahendusel esitasid nad omalt poolt summa seetõttu, et kohtumisel kultuuriministeeriumiga sai selgeks, et Niguliste tagastamine ei tuleks kõne alla ning kompenseerimiseks oodati EELK-lt ettepanekut.

«Millest oli kirikul võimalik nõudmiste esitamisel lähtuda? Ühtegi kirikut Tallinna vanalinnas müüdud ei olnud, samuti sellises väärtuses kunstivarasid. Lähtuda sai kinnisvaratehingutest samas piirkonnas,» selgitas Viilma ja lisas, et kirik pole kunagi soovinud ehitada Niguliste asemele bürood või kortermaja.

«Meie sõnum oli, et Niguliste tagasisaamisel võtame ta kasutusele pühakojana koguduse tarvis ja muuseum võib seal sees jätkata. Hinna arvutamisel tuli siiski midagi aluseks võtta ja nõnda sai lähtuda indikatiivse hinna kujundamisel sama piirkonna kinnisvaratehingutest. Muud lihtsalt ei olnud aluseks võtta,» selgitas Viilma ja lisas, et kogusummat kirik siiski ei küsinud, vaid sellest lähtuti oma nõudmisi esitades.