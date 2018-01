Polina õpetab Krimmi rukkililledele eesti laule

Polina Pronina näitab Aleksandrovka kultuurimajas rukkilille motiividega esinemiskostüüme, mis on kõik ise õmmeldud. Külas elab 1500 elanikku, kõrvalasuvas eestlaste Krasnodarkas 600. | FOTO: Liis Treimann

«Kas on siin veel mõtet õpetada eesti keelt ja kultuuri?» küsin Polinalt Krimmis Aleksandrovka küla peamises kooskäimiskohas, kohalikus baaris. Aleksandrovka on ümberkaudsete külade keskus. Kolm kilomeetrit eemal asub Krasnodarka, mille ligi 160 aastat tagasi asutasid väljarännanud eestlased ja mis on nüüd jäänud Krimmis ainsaks «eesti külaks». Seal kuuleb veel eesti keelt.

«Ma ei teagi...» ütleb Polina selges eesti keeles. «Ma arvan, et ikka on. Lapsed ju tahavad. Meie külas on üle kümne lapse, kes on eesti juurtega.» «Meie küla» tähendab Krasnodarkat, kus ka Polina elab.

Polina teeb ise kõik selleks, et eesti keel selles Krimmi külas veel elaks. Eelmisel kevadel lõid nad koos Aleksandrovka külanõukogu esimehe Tatjana Tatarenkoga isegi rahvakunstiansambli Rukkilill, mis laulab eesti laule ja tantsib eesti tantse.

Peale lauluansambli Rukkilill juhendab Polina Pronina ka noori tantsijaid, kes fotol esitavad Aleksandrovka baaris tantsu «Kaerajaan». Olga, Valentina, Valeria ja Lilija seljas on Eesti rahvariiete motiividel õmmeldud kostüümid, mida Polina eestvõttel õmmeldi poest soetatud materjalidest. | FOTO: Liis Treimann

Kurioosne on seejuures asjaolu, et Rukkilille kuuest lauljast on eesti verd ainult Polina ning kaheksast tantsijast pole kellelgi peres eestlastega midagi tegemist olnud. Aga laulavad nagu kulda «Ma tahaksin kodus olla», «Meri on, meri jääb…», tantsivad Kaera-Jaani ning laulu «Eesti muld ja Eesti süda» järgi tehtud tantsu.

Kui hakati õppima esimest laulu «Ma tahaksin kodus olla», siis kirjutas Polina laulikust eestikeelsed sõnad kirillitsas ümber ning printis kõigile välja. «Esimene proov kulus selleks, et üldse sõnad välja lugeda,» räägib samuti Rukkililles laulev Tatarenko naerdes. «Polina pidi meile ka kõik ära tõlkima, et saaksime üldse aru, millest me laulame.»

Kõige kauem läks sõnade õppimisega kahel mehel, 39-aastasel Ženjal ja 53-aastasel Aleksandril. Alles kolmandas proovis suutsid nad enam-vähem soravalt lauluteksti lugeda. Aga juba nädala pärast nad laulsid! «Tuli välja, et nad salaja kodus õppisid. Sellise sädeme pani Polina neile sisse,» kõneleb Tatarenko. «Tähtis oli esimene laul ära õppida, järgmise lauluga oli juba kõigil kergem.»

«Algul me kõik naersime, aga siis hakkas meeldima,» ütleb eestikeelsete laulude õppimise kohta veel üks rukkilill Valentina Issatškina (30). «Me palusime Polinat, et ta valiks meile laulu, mida oleks kergem laulda. Aga ikka oli raske.»

Tatarenkole hakkas eesti keeles laulmine isegi niivõrd meeldima, et ta õppis ära Eestit 2009. aasta Eurovisioonil esindanud laulu «Rändajad», millega Sandra Nurmsalu sai Moskvas kuuenda koha. «Polina lasi seda kuidagi telefonist, mulle hakkas see kohe meeldima, õppisin ära. Ma ju juba oskasin eesti keeles laulda,» seletab Tatarenko.

Tänavu septembris esinesid Rukkilille lauljad ja tantsijad oma eesti repertuaariga Livaadias Vene keisri endises palees Krimmi eestlaste kultuuripäevadel. Krimmi eestlaste ühendus on uhke, et neil on nüüd eestikeelne ansambel, mis on idakandi eestlaste juures tegelikult üsna harv nähtus.

«Kui teatasime rajoonivalitsusesse, et plaanime Livaadiasse eesti kultuuri päevadele esinema sõita, siis kultuuriosakonna juhataja kohe küsis, et milles te laulate ja tantsite. No ma ütlesin, et oma kleitides,» räägib Polina Pronina, kes on kõige muu kõrvalt ka Aleksandrovka kultuurimaja kunstiline juht.