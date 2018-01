Tammeka majakas tõmbas karjäärile joone alla

Kuigi vanuse poolest võiks 27-aastane Võrumaalt pärit Kiidron veel mitu head aastat pallile pihta anda, tunnistas ta, et ei jaksa enam mitmel rindel rabada. Perfektsionistina sooviks ta kõike teha võimalikult hästi, kuid tahes-tahtma hakkavad mingid asjad lõpuks kannatama.

Kõike ei jõua

«See pole enam ei liha ega kala,» tõdes Kiidron, kes töötab ka kinnisvarabüroos. Lisaks mängimisele toimetas ta Tammekas mänedžerina, kelle vastutada oli näiteks turniiride korraldamine, samuti oli ta üks Sepa jalgpallikeskuse rajamise eestvedajatest.

«Noorena tahtsin anda endale võimaluse saada professionaalseks jalgpalluriks. Olen selle eesmärgi täitnud ning leian, et igal asjal on oma aeg. Nüüd tahan end mujal ja teistmoodi proovile panna. Kõike lihtsalt kahjuks ei jõua,» oli Kiidron aus.

Ta lisas, et kuigi meeldiv pole ka süstemaatiliselt iga päev 12 tundi kodust ära olla ning lõpuks väsivad sellest ka kõige tugevamad mehed. «Kui sära silmist ära kaob, on aeg muudatusteks ja teha ruumi neile, kellel see sära silmis on,» ütles Kiidron.

Oma Tammeka-aja suurimaks võiduks peab ta Sepa jalgpallikeskuse rajamist, mis andis suure panuse Tartu nadide treeningutingimuste parandamisse. «See on märgilise tähendusega projekt nii mulle kui ka Tammekale,» tõdes Kiidron, kellele kuulub muuseas ka Sepa staadionil esimese meistriliiga värava löömise au.

Jalgpalli pole Kiidron kolm kuud puutunud ning ka oma lõbuks toksimise peale ta praegu ei mõtle. Küll ei välista ta seda, et võiks tulevikus proovida treeneriametit, sest see peaks talle päris hästi sobima.

«Olen märganud, et teoorias olen tugevam kui praktikas,» muigas ta. «Mine tea, mis elu toob, aga kindlasti ei kao jalgpall minu jaoks kuhugi, sest sellest sõltuvusest pole võimalik lahti saada.»

Nõudlik liider

Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik nentis, et mõistagi on kahju, et kapten loobub, kuid seda otsust mõistetakse ja austatakse. Kiidroni kohta jagus Tiirikul vaid häid sõnu.

«Ta oli tõeline liider, nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes ning tema kohalolu oli alati tunda. Tema oli taga see majakas, kes asju korras hoidis,» tunnustas Tiirik. Ta lisas, et Kiidroni kui vaimse liidri rolli peavad nüüd üle võtma teised kogenumad mängijad.

Positsioonilises mõttes nähakse Kiidroni asendajana aga eelmisel nädalal Tammeka treeningutega liitunud endist noortekoondislast Gerdo Juhkamit, kes esindas viimati Viljandi Tulevikku.

Kui Kaarel Kiidron peaks aga kunagi soovima Tammekas mõnd noorterühma juhendada, siis tegevjuhi sõnul oleks klubil selle üle vaid hea meel.

«Juba mängijana oli tema südameasjaks noortele õpetussõnu jagada ja teha neid paremaks. Meie uks on talle alati avatud, sest oma teadmiste ja kogemuste pagasiga on ta selline mees, kelle õpetust vajaks iga noor jalgpallur,» ütles Tiirik.