Usk ja viisakus tõstsid Kamil Stochi kuningatroonile

30-aastane Stoch pani kõik kanged rivaalid selili nii Oberstdorfis, Garmisch-Partenkirchenis, Innsbruckis kui ka Bischofshofenis. Varem on samasuguse saavutusega hakkama saanud vaid üks mees, sakslane Sven Hannawald 16 aasta eest.

Nüüdne telekommentaator oli uue kuninga esimene õnnitleja. «Olen veendunud, et Kamil ei mõista veel tehtu suurust. Aga ta tõestas iga hüppega klassi. Ta tehnika oli laitmatu,» sõnas Hannawald.

MK-sarja varasema liidri Richard Freitagi kukkumine kolmandal etapil hõlbustas küll Stochi elu, ent ometi: suure slämmini ei ole võimalik jõuda juhuslikult.

«Olen meeldivalt üllatunud, õnnelik ja natuke väsinud,» lausus Stoch. Miks üllatunud? «Tundsin pidevat survet. Mu hüpped ei olnud tegelikult ideaalsed. Aga sisendasin endale: ära püüa teha enamat, kui oled suuteline. Neljast esikohast ei unistanud ma üldse. Ma ei mõelnud ühegi etapi eel võidust, keskendusin ainult sooritusele.»

Kui üleeile nautis Stoch suuredu Austrias, siis samal päeval nimetati ta jalgpallituus Robert Lewandwoski ees Poola aasta sportlaseks. «Stochomania» – nagu sealkandis õhulenduri peadpööritavat populaarsust nimetatakse – võttis aina uusi tuure. Poola alaliidu esindajad on rääkinud, et peavad esisportlast kaitsma, sest meedia ja fännide tähelepanu olevat kirjeldamatu.

Stochi käitumine on kõike muud kui staaritsev. Viimne kui teda põhjalikumalt iseloomustav artikkel sisaldab sõnu nagu «ülimalt viisakas», «tagasihoidlik» ja «alati sõbraliku naeratusega». Mägede valitseja on poolnaljatlemisi rääkinud, kuidas seesuguseks kasvas. «Tutvusin Ewaga spordiakadeemias. Kuna ta tegeles ju-jutsu võitlusspordiga, suhtusin temasse algusest peale kenasti,» ütles Stoch väljavalitud daami kohta, kellega 2010. aastal abiellus.

Stoch on sügavalt usklik. «Üritan iga päev asetada Jumala esikohale. Usk on mind käivitav jõud. Just usk aitab ületada erinevaid takistusi. Usuta ei saavutanuks ma midagi,» on spordisangar ütelnud.

Stoch sündis Zakopanes, kus astus esimest korda suuskadele kolmeaastasena ja tõusis nendega õhku kõigest neljase jõmpsikana. Seitse talve hiljem tegi ta just Zakopanes MK-debüüdi. Järgnes kõrge lend legendide sekka.

Nelja hüppemäe turnee lõppjärjestus:

Kamil Stoch (Poola) 1108,8 punkti Andreas Wellinger (Saksamaa) 1039,2 Anders Fannemel (Norra) 1021,3 Junshiro Kobayashi (Jaapan) 1021,1 Robert Johansson (Norra) 1009,4 Dawid Kubacki (Poola) 1003,0.