Eesti ekspert: bitcoin’i looja võiks jääda igaveseks saladuseks

Reedeses Postimehes ilmus põhjalik artikkel USA juristist Justin Sobajest, kes on veendunud, et maailma tuntuima küberraha bitcoin’i looja Satosho Nakamoto taga peidab end eestlane, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia juhtivteadur Helger Lipmaa.

Lipmaa ise eitab seda kategooriliselt ja soovib, et teda bitcoin’iga seoses pigem ei mainitaks.

Küsisime krüptorahanduse eestkõneleja Sauga käest, mida arvab tema USA Justin Sobaje veendumusest, et bitcoin’i looja Satosho Nakamoto taga peidab end eestlane.

«Pigem usun, et tegemist on huvitava spekulatsiooniga,» ütles Sauga, lisades, et tegelikult ei ole enam ammu tähtis, kes bitcoin’i looja oli, kuna süsteem elab oma elu.

«Sellegipoolest on üritatud ja üritatakse ka edaspidi Satoshit leida, kuna meile lihtsalt meeldiks teada saada, kes nii geniaalse leiutise taga oli. Samas oleks minu arvates palju põnevam, kui see isik jääkski igaveseks müstiliseks saladuseks,» avaldas ta lootust.

Samas leidis Sauga, et kui bitcoin’i loomise protsessi seostatakse kuidagi Eestiga, võiksime kindlasti sellest turunduslikku kasu lõigata.

Saugaga samal seisukohal oli ka Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo, kes ütles, et Eesti teadlase seostamine bitcoin’i loojaga on küll ilukirjanduslikult huvitav, kuid pigem meelevaldne teooria. Vilo, kes töötab Lipmaaga samas instituudis, ütles, et Sobaje väited tundusid põhinevat Lipmaa kirjalike tekstide, sõnakasutuse ja lausete stiili analüüsil. See oli nagu käekirjaekspertiis või mineviku kirjandusteostele alternatiivsete autorite otsimine, leidis Vilo.

«See on ju huvitav, kindlasti ei oleks ta (Sobaje – toim) seda seost leidunud, kui neid Helgeri teadustöid ei oleks olnud. Kuid seostamine konkreetse isikuga (Helger Lipmaa – toim) tundub pigem ikka meelevaldne,» ütles Vilo. «Samuti ei taha keegi endale ebatervet avalikkuse tähelepanu.»

Kuigi tema arvates ei ole Eesti krüptograafid otseselt bitcoin’i loomisse panustanud, on ta siiski kindel, et nad on aidanud arendada tehnoloogaid, nn plokiahela tehnoloogiat, millel krüptoraha põhineb. Ta tõi esile, et Helger Lipmaa panus oli sajandivahetusel väga oluline ajatembelduste rakenduste jaoks, mis on plokiahelaga seotud.

«Konkreetset bitcoin’i esmase looja autori Satoshi Nakamoto isikut või organisatsiooni tõesti senini ei ole avalikkus tuvastanud,» ütles ta.

Vilo sõnul on bitcoin avalik, ilma keskse autoriteetse organisatsioonita toimiv lahendus, kus virtuaalsed ühikud liiguvad kontode vahel ning neid turvatakse massiivset arvutust nõudvate, «tehingute plokke omavahel siduvate» arvutustega.

Uusi rahaühikuid kaevandatakse ehk emiteeritakse tasapisi juurde. Sellega kompenseeritakse ka tohutut arvutusvõimsust, mida on bitcoin’i käigushoidmiseks tarvis.

42-aastast jaapanlast Satoshi Nakamotot tuntakse kui bitcoin’i loojat. Tegelikult on Nakamoto väljamõeldud tegelane. Nakamoto nime taga varjuvat on arvatud paljusid arvutispetsialiste üle maailma, teiste hulgas näiteks jaapani matemaatikuid, krüptograafiatudengeid, terveid valitsusi, aga ka soome majandussotsioloogi Vili Lehdonvirtat ning leiutajat ja investorit Elon Muski.

Mõned Justin Sobaje põhjendused, miks võiks just Lipmaa olla bitcoin’i looja

See, kes kirjutas artikli, milles Satoshi Nakamoto bitcoin’i olemust esimest korda kirjeldas, pidi olema väga täpselt kursis ajatemplitehnoloogiaga ja räsipuudega. Just see on Helger Lipmaa doktoritöö ja 1990. aastate lõpus ilmunud teaduartiklite fookus.

Bitcoin’i tehnoloogiat esimesena kirjeldanud artiklis on viited kaheksale varasemale teadusartiklile. Neist kolmele on viidanud Lipmaa oma doktoritöös, mis kaitsti Tartu Ülikoolis 1999. aastal.

Peale selle on Lipmaa oma kodulehel viidanud veel kahele artiklile, millele bitcoin’i anonüümne leiutaja oma algartiklis viitab. Järeldus: Lipmaa teab viit artiklit kaheksast.

Satoshi oli kogenud C++ programmeerija. Lipmaa lõi firmas Cybernetica ajatempli programmi.

Satoshi Nakamoto pidi olema matemaatikas üliandekas. Lipmaa võitis Eesti matemaatikaolümpiaadidel keskkooliõpilasena auhinnalisi kohti, ülikooliõpingud lõpetas kiitusega kolme aastaga.

Nakamoto sünnipäev on interneti andmeil 5. aprill 1975. Lipmaa sünnipäev on sellele kuupäevale väga lähedal, kui ühest kohast lahutada kolm ja teise kohta liita kolm.

Kuidas tekkis nimi Satoshi Nakamoto? Lipmaa kodulehel on kolme Jaapani krüptrograafi, Satoshi Obana, Junko Nakajima, Takeshi Okamoto nimed, millest võib järeldada, et maailma otsituima mehe nimi on nende kolme põhjal kokku pandud.

Nakamoto korralik inglise keel? Lipmaa oli kaks aastat Londonis külalisõppejõud.

Paljude inimeste väitel peab Nakamoto olema üliandekas. Lipmaa on ise kirjutanud, et tema IQ on 162.