Vägev! Karel Tammjärv taltsutas Tour de Ski ebainimliku lõputõusu

Karel Tammjärv oli senise karjääri jooksul Tour de Ski finišisse jõudnud neljal korral. Kohtadeks 60. (2013), 44. (2014), 45. (2015) ja 49. (2016), kusjuures mitte kordagi ei edestanud ta rohkem kui nelja rivaali. Vaata, kust otsast tahad – mõrvarlik lõputõus, kus suusatajad ronivad 3650 meetri jooksul 420 meetri jagu kõrgemale, oli seni duellis Tammjärvega alati peale jäänud.

Tänavu läks (lõpuks ometi!) teistpidi – 28-aastane suusataja taltsutas nii terve Tour de Ski kui ka Val di Fiemme lõputõusu, lõpetades võistluse igati viisaka 24. kohaga. See on Eesti parim tulemus Tour de Skil pärast 2009. aastat, kui Jaak Mae sai 12., Aivar Rehemaa 17. ja Andrus Veerpalu 20. koha.

«Oli tõesti korralik ja hea nädal. Tuuril ei peagi võib-olla vormi üheks võistluseks sättima, kuid nädala jooksul on nii palju võistlusi, et ühel hetkel võib soonele sattuda. Paljud sportlased jätavad tuuri pooleli ja konkurents tuuri lõpuosas on natuke lahjem kui tava MK-etapil, aga olen väga rahul. See on ikka midagi enamat kui tavaline MK-võistlus. Tuuril lõpuni jõudmine on ikka saavutus,» sõnas õnnelik Tammjärv eile paar tundi pärast finišit.

Alguses nägi Tammjärve plaan ette viimasest etapist loobumist, aga laupäevases 15 km pikkuses ühisstardiga klassikasõidus saadud 19. koht tõi kaasa meelemuutuse, sest üldkokkuvõttes terendas korralik koht ja head MK-punktid. «Hea lõppkoht oli võimalik, aga lõputõus on ju igal aastal täpselt sama raske! Kipub ununema, kui raske ja ebainimlik see on. Õnneks see toimub ainult kord aastas!»

Tammjärve sõnul on Val di Fiemme lõputõus suusataja jaoks väga suur vaimne pingutus. «Kui tavalisel suusavõistlusel järgneb tõusule laskumine, siis tead, et tuleb väike puhkehetk ja preemia. Selle tõusu peal tead aga, et see ronimine lõpeb alles finišis. Muidu on rajal ikka lõike, kus vahet pole, kas teed tööd või ei tee tööd, lükkad keppidega või ei lükka, aga ikka liigud edasi. Val di Fiemmes muidu üles ei saa, kui ise ei liigu. Mägi iseenesest vastu ei tule.»

21. mehena rajale pääsenud Tammjärv lubas distantsi jooksul endast mööda kolm meest. Kui šveitslase Toni Liversi ja sakslase Jonas Dobleri rünnakute tõrjumiseks rammu ei jagunud, siis viimasel poolel kilomeetril tagant lähenenud sakslase Lukas Bögli suutis Tammjärv selja taga hoida.

«Kordagi tagasi ei vaadanud. Võtsin endast kõik, mis oli,» sõnas Tammjärv. «Kanadalane Devon Kershaw kirjutas, et Val di Fiemme lõputõus on ainus rada, kus isegi maailma kõige tipmised tipud näevad välja nagu harrastajad ja amatöörid. Ja kõik kukuvad finišis pikali.»

Detsembri alguses Davosi MK-etapil 15 km eraldistardist klassikasõidus saadud 13. kohaga olümpiapääsme lunastanud Tammjärv teenis Tour de Skilt kokku 40 MK-punkti ning tõusis sarja kokkuvõttes 46. kohale. Nüüd keskendub ta taastumisele ja järgmise paari nädala jooksul silmapaistvaid tulemusi oodata ei ole. Hooaja põhieesmärgi, Pyeongchangi olümpiani on aega üks kuu.