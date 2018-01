Hinnatõus võib pidurduda

Tarbijahinnaindeks tõusis 2017. aastal 2016. aasta keskmisega võrreldes 3,4 protsenti, teatas eile statistikaamet. Hinnatõusu suurimad mõjutajad olid toit ja mittealkohoolsed joogid, mis andsid kogutõusust ligi kaks viiendikku. Suurima panuse sellesse omakorda andsid piim, piimatooted ja munad.

Statistikaameti teatel aeglustus tarbijahindade aastakasv detsembris 3,4 protsendini. Hinnakasvu vedasid ikka toiduained ja energiahinnad, kuid ülejäänud ostukorv kallines tagasihoidlikult.

«Novembriga võrreldes langes hinnatase 0,3 protsenti, mida põhjustasid hooajalised tegurid, sh alkoholi soodusmüük ja üüri odavnemine. Euroala inflatsioon oli detsembris aeglane, 1,4 protsenti, kuigi majandusaktiivsus ei ole enam madalseisus,» märkis Pert.

Eesti hinnatõusule aitasid eelmisel aastal suuresti kaasa hinnamuutused väliskeskkonnas. Tootmise vähenemise tõttu kallinesid maailmaturul kõige rohkem piimatoodete, sh või hinnad.

«Viimastel kuudel on Euroopas toiduainete tootjahindade kasv siiski aeglustunud. Näiteks või tootjahinnad on nüüdseks langenud uuesti 2017. aasta algusega samale tasemele. Eestis odavnesid piimatooted detsembris kuuga üks protsenti. Kuna toidutoorme hindade heitlikkus on olnud suur, ei saa välistada, et järsule kallinemisele järgneb toiduainete jaehindade langus,» lisas ta.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik märkis aga, et juba detsembris hinnatõus aeglustus. «Inflatsiooni pidurdumise taga oli transporditeenuste ja toidu aeglasem hinnatõus.»

«Kui tarbijatele tähendavad kõrgemad hinnad aeglasemat ostujõu kasvu, siis tootjatele suuremat käivet,» tõi ta välja. Tootjahinnad tõusid novembris aastataguse ajaga võrreldes 3,3 protsenti. Majandusaktiivsuse ja hindade tõus on parandanud ka jaemüüjate majandustulemusi. Jaekaubandusettevõtete käive kasvas 2017. aasta esimese üheksa kuu jooksul aastatagusega võrreldes kuus protsenti ja kogukasum 19 protsenti.

Swedbanki prognoosi järgi aeglustub hinnatõus sel aastal mõnevõrra, kolme protsendini. Aeglasema hinnatõusu taga on väliste hinnasurvete leevenemine. Nii nafta kui ka teiste toorainete hinnad peaksid sel aastal kasvama vähem kui eelmisel aastal. Erinevatest kaubagruppidest panustavad hinnatõusu sel aastal kõige rohkem toit, alkohol ja tubakas.

Keskmine palk tõuseb Swedbanki prognoosi järgi ka sel aastal hindadest kiiremini. Maksuvaba tulu tõusu ja kiire palgakasvu jätkumise tõttu peaks hindadega korrigeeritud keskmise netopalga kasv ulatuma sel aastal üheksa protsendini.

Mootorikütus ning alkohoolsed joogid ja tubakas andsid tarbijahinnaindeksi kogutõusust kumbki ligi viiendiku. Sealjuures kallinesid alkohoolsed joogid 8,4 protsenti ja tubakatooted 9,5 protsenti. Bensiin oli 12,8 protsenti ja diislikütus 14,7 protsenti kallim.

2017. aastal kallinesid eelmise aasta keskmisega võrreldes toidukaupadest enim või (33 portsenti), väherasvane piim (19,9 protsenti) ja kartul (15,7 protsenti).