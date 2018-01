Koolipere sai 23 aasta järel taas üheks

Kahekümne kolme aasta eest koliti Ülenurme kooli algklasside osa ruumikitsikuse tõttu Ülenurmelt umbes poolteise kilomeetri kaugusele Tõrvandisse endisesse EPT kontorihoonesse. Ajapikku on piirkonna elanike arv aga aina paisunud, mistõttu üha kitsamaks muutusid olud ka seal.

Rongkäik hämaruses

Ajutise lahendusena paigutati mõned klassid ehitusmoodulitest ümberehitatud ruumidesse, kuid kaks aastat tagasi otsustati, et Ülenurme gümnaasiumile tehakse juurdeehitis ning algklasside lapsed kolitakse sinna.

Mullu veebruaris alanud ehitus sujus tõrgeteta ning oktoobri lõpuks oli maja valmis. Järgnes sisustamine ning talvisele koolivaheajale läksid 487 seni Tõrvandis toimetanud last teadmisega, et uuel aastal asutakse õppima uues hoones.

Uude majja asus õppima 21 klassitäit lapsi, hoonesse mahub aga 25 klassitäit.

Siiski ei alanud eilne koolipäev lastele lihtsalt uude majja tulemisega, vaid esmalt koguneti Tõrvandi koolimaja juures. Seal langetati kooli ees lehvinud Eesti lipp ning siis asusid õpilased hanereas mööda kergliiklusteed rongkäigule Ülenurme poole. Kõige ees sammus viie paralleelklassi jagu esimese klassi lapsi, pika rea lõpetas aga 5.c klassi seltskond. Uude majja asus õppima 21 klassitäit lapsi, hoonesse mahub aga 25 klassitäit.

Ülenurme gümnaasiumi õppejuhataja Merje Aavik kiitis uue hoone õpitingimusi ning nentis, et suurt rõhku on pandud sellele, et käidaks üht sammu tänapäevase tehnoloogilise arenguga. Näiteks pannakse igasse klassi tavatahvli kõrvale üles ka nutitahvel. Nagu lisas 3.a klassijuhataja Raili Avastu: «Oleme nüüd digipädevad.»

Ruumi laialt

Koolimaja on ehitatud avar, et lastele jaguks ruumi, kus vabal ajal liikuda, 3200-ruutmeetrise hoone süda on aga suur aatrium. Samuti on uue majaosa juures siseõu, kus saab soojemate ilmade korral aktusi pidada, õppida ja einestada.

Olev Saluveer tõdes, et uude majja sisseelamine võtab aega nii õpilastel kui õpetajatel, kuid tarkuse taga nõudmiseks ning laste arenguks on uus hoone väga hea. «Oleme seda kümmekond aastat oodanud, see on ilus hetk. Koolipere on lõpuks jälle ühes majas,» lausus direktor.

Lapsed olid oma uue koolimajaga saanud tutvust teha ka detsembris, kuid siis oli hoone suuremalt jaolt veel sisustamata, seega jagus esimesel päeval uudistamist küll ja küll. Esimesed ringkäigud tehti koos klassijuhatajatega, 1.d klassi poisid katsetasid aga kohe, kuidas sobib uus klassiruum kullimänguks. Tundus, et päris hästi.