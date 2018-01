Tõnis Lukas tahab saada Tartu kutsehariduskeskuse direktoriks

Eile kella 17ks oli Tartu linnavalitsuse haridusosakonnale laekunud peale Lukase avalduse veel kolm töösoovi. Haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on kandidaatide seas endine Valga maavalitsuse haridus- ja sotsiaalvaldkonna juhataja Kalle Vister ja kinnisvarafirmas personalijuhina tegutsev Tiit Tammaru. Viimane kandidaat soovib jääda anonüümseks. Teada on fakt, et tegemist on Eesti ühe riigikooli direktoriga.

Nüüd vaadatakse avaldused üle ning saadetakse komisjoni kätte, kes otsustab jaanuarikuu lõpuks, keda vestlusele kutsuda.

Kutsekoolis käinud

Tõnis Lukas esitas oma avalduse konkursi viimasel päeval. Kuigi avaldus tuli päris viimasel hetkel, on ta kutsekooli õppebaaside seisukorraga ennast juba viimastel nädalatel kurssi viinud.

Praeguse ERMi direktori sõnul oleks Tartu kutsehariduskeskuse juhtimine talle suur proovikivi. «Ma olen haridusasjadega tegelnud suure osa oma teadlikust elust. Kutseharidus on mulle meele järele, kuna olen ise ka kutsekooli lõpetanud,» rääkis Lukas. «Lõpetasin Tallinna 19. tehnikakooli autoelektriseadmete remondilukksepa eriala kiitusega. Kutsehariduskeskuse direktoriks kandideerides saavad sisuline huvi ja suure asutuse juhtimise kirg kokku,» ütles Lukas.

Oma visioonis tõi Lukas välja eri aspekte, mida ta sooviks kutsehariduskeskuse direktorina parandada. Kesksed teemad on näiteks vajadus investeerida metallierialade õppebaasi, pedagoogide järelkasvu tagamine ja töötajate palgatõus. Lisaks soovib Lukas rõhku panna õppe- ja kasvatustööle ning sellele, et kutsekoolist saaks selliste ametite õpetamise eestvedaja, mis nõuavad tänavapäeval nutikat spetsialiseerumist.

Rõhk koostööl

Suuremat rõhku paneks Lukas ka koostööle ettevõtjatega ja nende vajaduste väljaselgitamisele nii, et praktikale suunduvad õpilased ja ka ettevõtted sellest maksimaalselt kasu saaksid. Tema tööeesmärkidest ei jää välja ka erivajadustega õpilased. Lukas tõi välja puudega noorte või lihtsalt väga andekate õpilaste haridusvajaduste rahuldamise.

Tõnis Lukas on varem olnud kahel korral haridus- ja teadusminister ning kahel ametiajal juhtinud Eesti Rahva Muuseumi. Lisaks on ta olnud nelja riigikogu koosseisu liige, Tartu linnapea ja Isamaaliidu esimees kuni selle ühinemiseni Res Publicaga.