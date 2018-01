Fotolugu: India vangistatud laevakaitsja silme läbi

Gopuram ehk sissepääs hindu templisse. | FOTO: Dmitri Pappel

Öösel tehtud pildil olev gopuram on tegelikult sissepääs hindu templisse. Säherdused väravatornid läksid moodi 12. sajandil ja lõpuks muutusid uhkemaks kui kompleksi sees olevad hooned. «See Chennai linnas Mahatma Gandhi tänaval asuv väravatorn on rikkalikult kaunistatud, kusjuures igal värvilisel skulptuuril on oma koht ja sellest tõukuv ülesanne,» ütleb Pappel.

Templi avamist ootavad mehed. | FOTO: Dmitri Pappel

Bengali lahe ääres, Chennai linnas leidub kümneid – kui mitte sadu – templeid. Mõned neist on ehitatud juba 8. sajandil ja pühendatud jumal Šivale, aga on ka 1950ndate lõpus vaimse juhi Sai Baba auks ehitatud pühamu. «Pildil olev tempel esindab traditsioonilisemat stiili, ja põhjus, miks neli meest ukse ees istuvad, on lihtne: nad ootavad templi avamist, et palvetama minna,» selgitab Pappel.

Võrku paikav papi. | FOTO: Dmitri Pappel

Kalamees võrke parandamas. «Kummalisel kombel on kala poes peaaegu sama kallis kui meil, kui mitte kallim. Loogiliselt võttes võiks kalamehed olla heal järjel, kuid nagu näha, siis nendeni see raha küll ei jõua,» selgitab Pappel.

Kohalik pühamees. Kuigi kindel ei saa selles muidugi olla... | FOTO: Dmitri Pappel

«Hindu pühamees sadhu ja tema kodu,» ütleb Pappel muigvel sui. «Tegelikult võib ta olla ka tavaline külamees – palju rohkem paelus mind see, kui tagasihoidlikes oludes kohalikud oma elupäevi mööda saadavad.»

Jalgratas ja lehm. Või siis takso ja traktor. | FOTO: Dmitri Pappel

«Aastatel 2013 ja 2015 olime Tuticorinis, sest seal toimusid esimesed kohtuistungid. Sellest ajast pärineb ka see pilt, kus on kõrvuti kõige odavamad kohalikud liiklusvahendid – jalgratas ja püha lehm. Kui vaja, pannakse mõlemale koorem peale, ent tööst vabal ajal on lehmad vabapidamisel ja elavad, nagu oskavad,» meenutab Pappel.

India variant Rahva Raamatust. | FOTO: Dmitri Pappel

Naeratav nägu, triiksärk, viigipüksid ja paljad jalad: «Tegemist oli kohaliku pereäriga – selles raamatupoes müüdi kõike sõnaraamatutest kuni 1001 öö muinasjuttudeni.»

Tuticorini linna mitmekesisus. | FOTO: Dmitri Pappel

India kontrastid Tuticorini linnas: «Esiplaanil on lihapood, mida nähes saaksid meie veterinaar- ja toiduameti kontrolörid kindlasti šoki. Moodsast kortermajast vasakul paistab valjuhäälditega minarett, kus islamiste palvusele kutsutakse, ning loomulikult tasub tähelepanu pöörata ka tõelisele vaatamisväärsusele, milleks on elektrisüsteem,» ei hoia Pappel värve kokku.

Laevakaitsjate elu-olu. | FOTO: Dmitri Pappel

«2014. aasta 5. aprillil saime kautsjoni vastu vanglast vabaks. Tingimuseks oli, et elame Chennai linnas hotellis ning käime hommikul ja õhtul politseijaokskonnas, et allkirjaga oma kohalolu tõendada,» meenutab Pappel, ja jätkab: «India hotellide taset näitab pildil olev koduloom... Aga tänu Eesti konsuli abile kolisime kuu aega hiljem hotellist ühte korterisse.» Uuesti pandi laevakaitsjad ja laevameeskond vangi 11. jaanuaril 2016, kui India kõrgem kohus otsustas, et nende kohtuasi tuleb uuesti läbi vaadata, ning protsess algas otsast peale.

Väikeettevõtja teel müügiplatsile. | FOTO: Dmitri Pappel

Eestis oleks väikeettevõtjal sellise koorma vedamiseks kaubik, kuid Indias käivad asjad teisiti: «Tõenäoliselt on see ärimees teel kodust müügiplatsile. Hämmastav on see, et kõik need asjad püsivad koos vaid paari vaevumärgatava nööri abil.»

Naised koos töödejuhatajaga teel teed parandama. | FOTO: Dmitri Pappel

Ei, tegu ei ole naistega, kes suunduvad turult koju, et perele suures pajas suppi keeta, need on hoopis teetöölised. «Metallkaussides on naistel labidad – varredki ju näha. Pildil olev meesterahvas on nende ülemus.»