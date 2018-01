Kliinikumi arstid andsid oma kolleegipreemia Živile Riisperele ja Peeter Saadlale

«Olin üllatunud, sõnatu ja ehmunud ühekorraga,» meenutas sündmust Živile Riispere. «Selle tunnustuse väärilisi häid arste on meil kliinikumis ju palju. Samas olen õnnelik ning arvan, et see tunnustus on mitte ainult minule, vaid kogu patoloogiateenistusele tubli töö ja sõbralikkuse eest.»

Aasta varem pälvisid sama tiitli Vivika Adamson, kes on kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse arst, ning Silver Sarapuu, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku esimese intensiivravi osakonna juhataja. Just nemad pidid seekord koos eetikakomiteega otsustama, kellele anda välja järgmised preemiad.

Vivika Adamsoni sõnul on see kena ja südantsoojendav võimalus tunnustada meeskonnatöö oskust, kuid see on ka raske ülesanne. «Kui oleks minu teha, annaksin välja sadu tunnustusi. Keerulisemaks teeb ülesande klausel, et väljavalitu ei tohi töötada samas struktuuriüksuses,» rääkis ta. «Me valisime välja doktorid Živile Riispere ja Peeter Saadla, kel mõlemal on oskus probleeme märgata, oskus vastu tulla, süveneda, oskus aidata – neid oskusi on muidugi veel ja veel.»

Živile Riispere pidas temast maalitud portreed suurepäraseks ning oli väga tänulik kunstnik Elo-Mai Mikelsaarele, kes on selle temast ühe foto järgi loonud. Ta ütles, et esialgu asub pilt patoloogiateenistuse konsiiliumi ruumis, kuid edaspidi leiab ta sellele koha oma kodus.

Portree Peeter Saadlast maalis kunstnik Allan Kukk.

Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael lisas, et kliinikum pingutab väga, et kolleegipreemia oleks saajaile rõõmus üllatus, ka fotod, mille järgi maalid sünnivad, otsitakse välja nii, et portreteeritavad ise sellest midagi ei tea.

Parima kolleegi preemia idee kuulub kliinikumi eetikakomitee liikmele dr Ain Kaarele, kes on leidnud, et arstidevahelisi häid suhteid tuleb tunnustada ja au sees hoida.