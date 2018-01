Tartu ülikool loodab raamatukogu lugejatele avada eksamisessiooniks

«Ehitustööd on valdavalt tehtud, nüüd hakkab sisustamine, riiulite ja raamatute tagasitoomine, mis võtab omajagu aega. Mis puudutab ehitus- ja remondilepinguid, siis ollakse graafikus ja väljastatud on selle osa kasutusluba, mis me esimeses etapis kasutusele tahame võtta,» ütles Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel.

Esimeses etapis valmis fuajee, esimene korrus koos hoidlatega, teine korrus, uued trepikojad ning väikekauba- ja inimeste liftid.

Kolitud märtsi lõpuks

Mööbli, inventari ja raamatute transporditeenuse hankelepingu järgi peaks sisustus olema laopindadelt raamatukokku kolitud 31. märtsiks, sellele järgneb umbes 900 000 raamatu riiulitesse paigutamine, sisustamine ja möbleerimine.

«Me saame rääkida tähtajast, mis on kolimislepingus, sellele järgneb edasine töö. Loodame, et kevadsemestri eksamisessiooni ajaks saavad üliõpilased raamatukokku,» ütles ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm.

Samal ajal kolimisega algavad teise etapi ehitustööd külastajatele suletud aladel, milleks on keldrikorruse hoidlad ja olemasolevad trepikojad.

Kolmandas etapis lõpetatakse ülejäänud projektijärgsed tööd hoones, antakse töö tellijale üle ja hangitakse hoonele kasutusluba. Remont peaks lõppema 2019. aasta jaanuaris.

Ehitus veninud

Tartu ülikool ja YIT Ehitus sõlmisid 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone remondiks 6,7 miljoni euro eest. Lepingu järgi pidi töid tehtama etapiti ning raamatukogu avatama kasutajatele juba 2016. aasta oktoobri alguses.

Ülikool saatis möödunud aasta jaanuaris YIT Ehitusele teate raamatukogu remondi töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta, sest töövõtja oli ülikooli hinnangul lepingu tingimusi suurel määral rikkunud.

Ülikooli tollase kantsleri Andres Liinati sõnul ei peetud kokkulepitud tähtaegadest kinni juba tööde esimeses etapis.

Kuigi ülikool andis nii esimese kui ka teise etapi tööde puhul töövõtjale lisatähtajad, ei pidanud YIT Ehitus ülikooli sõnul nendest kinni.

Tartu ülikool algatas ehituse lõpetamiseks möödunud aasta maikuus uue hanke, mille võitis Ehitustrusti ja Tallinna Ehitustrusti ühispakkumus.