Mitu tennisetähte audis, teistel viimane tervisekontroll

Williams ja Azarenka jäävad mõlemad Austraalia lahtistest eemale laste tõttu. Tiitlikaitsjast ameeriklanna lootis, et saab võistluskarussellile naasta kohe uue hooaja algul, kuid pole pärast 1. septembril esiklapse ilmale toomist soovitud vormi jõudnud. «Ma suudaksin võistelda, aga ma ei taha ainult võistelda – soovin palju rohkemat ja selleks vajan veidi rohkem aega,» selgitas Williams. Kui ta pole võimeline turniirivõidu nimel mängima, siis ta väljakule ei tule.

Azarenka olukord on kahjuks kurvem: kahekordne Austraalia lahtiste tšempion on sisuliselt sunnitud koduarestis. Nimelt veab 28-aastane valgevenelanna kohtus ekskallimaga vägikaigast oma 11-kuulise poja Leo hooldusõiguse küsimuses. Praegu on laps ema kasvatada, ent teda ei tohi California osariigi piiridest välja viia. Et mitte last isa hoolde usaldada, on endine maailma esinumber loobunud turniiridel osalemast ning langenud WTA edetabelis juba 201. kohale. Endise tšempionina oleks ta saanud Austraaliasse vabapääsme.

Maailma edetabelis üheksandat kohta hoidev Johanna Konta andis hiljutisel Brisbane’i turniiril vigastuse tõttu loobumisvõidu, kuid pidi täna varahommikul pidama avaringimatši Sydney turniiril. «Võtan ühe mängu korraga,» sõnas Austraalias sündinud, aga Suurbritanniat esindav tennisist kohtumise eel.

Meeste seas on kõige nimekam Austraalia lahtistest loobuja seni Andy Murray. Britt on pidanud viimastel kuudel mõned sõumängud, kuid võistluskarussellil nägi teda viimati möödunud suvel, kui ta vandus kodusel Wimbledoni turniiril veerandfinaalis viies setis alla ameeriklasele Sam Querreyle. Edasi on 30-aastast Murrayd vaevanud puusavigastus – pärast poolt aastat lootmist, et häda taandub, käis šotlane eile lõpuks noa all ja loodab tenniseväljakutele naasta muruhooajaks ehk Wimbledoni eel. Kindlasti jääb Austraalia turniirist eemale ka maailma 24. reket, jaapanlane Kei Nishikori.

Suured küsimärgid on uue hooaja eel aga kahe maailma tennise absoluutse megastaari kohal. Oma vigastuspausile plaanivad sel nädalal joone alla tõmmata nii Novak Djokovic kui ka Rafael Nadal, keda on vaevanud vastavalt küünarnuki- ning põlvevigastus. Mõlemad mehed astuvad treeningmatšides väljakule Kooyongi turniiril – Nadali vastaseks on täna prantslane Richard Gasquet, Djokovicil homme Dominic Thiem. Kui käsi vastu peab, mängib serblane ühe matši ka reedel.

Viimase tervisekontrolli enne Austraalia lahtisi teeb sealsamas läbi ka Stanislas Wawrinka, kellele on samuti teinud häda põlvevigastus.