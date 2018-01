Verinoor pealik, kes rõhub kirele ja töökusele

- Kas usud, et Flora filosoofiaga on soovitud läbimurre Euroopas reaalne?

Ehkki see muudab treeneri elu sageli keerukamaks, pean Eesti mängijatele ja pigem noortele rõhuvat tulevikusuunda õigeks. Aga ka siin peitub minu nägemuses võti kvaliteedis. Peame suutma kriitiliselt hinnata, et meie valikute tase muutuks iga aastaga järjest kõrgemaks. Ma ei pea siin silmas sugugi ainult põhi-, vaid eelkõige varu- ja duublimängijaid. Nii muutumegi tugevamaks. Kuid vastus su küsimusele: see on keeruline, aga tehtav.

- Kas pigem soovid, et Joonas Tamm ja/või Rauno Sappinen läheksid välismaale, või mitte?

Uh, kohe selline pomm… Vastan nii: kuna nende suhtes on aus, et nad pääseksid piiri taha, siis toetan minekut. Nad on oma töö ja panusega selle õiguse välja teeninud. Aga samas peab klubi endale selgelt aru andma: liiga parimat kaitsjat ja ründajat on kohe võimatu samaväärselt asendada.

- Kuivõrd Flora koosseis enne hooaja algust veel muutub?

See sõltubki eelkõige Joonase ja Rauno tulevikust. Hetkel ei näe ma ühtegi positsiooni, mida tingimata tugevdama peame. Samas hoiame pidevalt silmad lahti ja kui mõni meile sobiv mängija turule ilmub – nagu näiteks Dmitrijev –, olen kindlasti avatud.

- Mida teed meeskonna liidriga, kelle avastad mängueelsel päeval mõnest lokaalist?

Meeskond ise on kõik distsipliinirikkumised koos karistustega väga konkreetselt paika pannud. Igaüks mõistab, et reeglid pole minu, vaid nende endi jaoks, ja nad hoiavad ise riietusruumis korda majas. Siin polegi treeneril vaja eraldi sekkuda. Aga saan kinnitada: meie keskkond on niivõrd professionaalne, et säärased eksimused on üliüliharvad. Isegi hilinemisi on ette tulnud üksikuid.

- Kui kaua näed end Flora peatreenerina?

(Mõtleb, puhkeb juba enne vastamist naerma ja vastab naerdes.) Kindlasti mitte nii kaua nagu Arsene Wenger Arsenalis. Kui ikka fännidel ja mängijatel minust kopa ette viskab, lähen minema. Kasvõi ise. Seda luban.

