Kuidas Kalev uue hingamise sai?

Kalevi saldo uue peatreeneri Donaldas Kairyse (40) juhendamisel on olnud Ühisliigas igati viisakas: kui Moskva CSKA-le ja Minski Tsmokile jäädi punkt-punkti heitluses alla, siis viimases kahes kohtumises on alistatud nii Riia VEF kui Himki.

«Vara on veel Kairyst taevani kiitma hakata, sest ühe või paari hea esituse põhjal ei saa lõplikke järeldusi teha, kuid mulle tema tehtud muudatused meeldivad,» ütleb korvpallitreener Indrek Ruut, kelle kaasabil analüüsib Postimees Kalevi üleeilset võitu ja hetkeseisu. «Aga see ei tähenda, et ta oleks kohe parem treener kui Kalevi senine juhendaja Alar Varrak. Neil mõlemal on omad plussid, lihtsalt tänasel päeval ja tänases olukorras paistab Kairys sellesse meeskonda sobivat.»

Šved oli valmis, aga teised mitte

Pühapäevane mäng näitas hästi, miks Himki viis ameeriklasest leegionäri teenivad selgelt väiksemat aastapalka kui kolm miljonit eurot tasku pistev Aleksei Šved. Samal ajal kui võõrmängijad nautisid veel oma reedest Euroliiga-võitu Bambergi üle ega pidanud vajalikuks pingutada, alustas Šved, Saksamaal 34 minutiga 28 punkti visanud mees, mängu viie järjestikuse tabamusega ja kogus lõpuks 30 punkti. Ainult ühe mehega Kalevit aga enam ei võida, olgu ta või Venemaa hetke ülekaalukalt parim mängija.

Indrek Ruut: «Himki tuli mängule peale selle mõtlemisega, et küll nad lõpuks võidu ikka kätte saavad. Aga ei saanud, sest nagu näitas ka mäng CSKAga, on Kalevil kvaliteeti küllaga, et mitte täielikult keskendunud tippudega hästi mängida.»

Muudatused kaitses

Kairyse üks selgeid erinevusi võrreldes eelmise peatreeneri Alar Varrakuga seisneb kaitsemängu ülesehituses. Leedulase käsu kohaselt vahetavad kalevlased mängijaid rohkem ja julgemalt kui varem. Maakeeli tähendab see järgnevat: vastasmeeskonnal on palju raskem korvi alla murda, samas tekitavad ebavõrdsed vahetused, kus suur mees jääb väikese peale või vastupidi, vastasele vabu viskepositsioone.

Ruut: «Kairys kasutab kaitses Varrakust agressiivsemaid formatsioone. Mängijad on oma kätega kogu aeg valmis vastastelt palli vahelt lõikama. Kohati suudetakse kaitses juba mängu dikteeridagi, mis annab võimaluse ise valida, kuidas ja kelle peale oponent mängima peaks. Kokkuvõttes on see aga siiski sisseviskamise mäng – Himkis viskasid seekord kõik peale Švedi ja Sergei Monja vabadelt positsioonidelt mööda.»

Lustlik rünnakujoonis

Nagu Andres Sõber pühapäevase mängu teleülekandes tabavalt märkis, on jäänud Kalevi mängus vähemaks n-ö näppude tõstmist ehk varem selgeks õpitud rünnakuliikumiste mängimist. Olukordi lahendatakse pigem intuitiivselt ja improviseerides, mis muudab meeskonna vastase jaoks ettearvamatuks. Kaugvisete sooritamisel on kalevlased muutunud üha enesekindlamaks – vabalt positsioonilt saadavad linnu kindla käega teele kõik peale kahe tsentri.

Ruut: «Mängijate silmist on näha, et nad naudivad seda, mida väljakul teevad. Võrreldes varasemaga jookseb Kalev rünnakule kiiremini ja liigutab palli kiiremini. Ka korvi alt liigub sööt kenasti läbi. Paistab, et kõik kümme-üksteist meest on saanud loa lahendusi otsida ja ka eksida. Isaiah Briscoe oli pühapäeval küll puudu, aga tundub, et mitmekülgsusest võibki kujuneda Kalevi üks tugevusi. Skooritegemine ei pea tuginema ainult Briscoe’l, Branko Mirkovicil ja Cedric Simmonsil. Nagu Himki mäng tõestas, võib ka näiteks Thomas van der Marsist rünnakul kasu olla. Ja mulle meeldib, et Martin Dorbek pole enam ainult kaitsespets, vaid võib ka rünnakul julgelt viskeid võtta ja tabada.»

Värske veri

Jalgpallitreeneri Alex Fergusoni tegi eriliseks fakt, et ta suutis Manchester Unitedi klubi edukalt juhendada paarkümmend aastat järjest, viies selle aja jooksul läbi mitmeid põlvkonnavahetusi. Samas oli meeskonnas ka mitu mängijat, kes kuulusid meeskonda paarkümmend aastat. Ent reeglina vajavad mängijad ja treenerid paratamatult vaheldust, et mugavustsoonist välja tulla. Seda ütles ka Varrak ise tüüri juurest lahkudes.

Ruut: «Kairysega saabus meeskonda uus nägemus, mõttemaailm. Tahes-tahtmata tekkisid Varrakul Eesti mängijate suhtes eelarvamused, ta ju on tundnud neid kõiki nii kaua. Aga Kairysel pole vahet, oled sa Kangur, Dorbek või keegi kolmas, vastu pead saad igal juhul, kui oma asjadega toime ei tule.»